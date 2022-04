En voila une bonne question : ai-je le droit d’enterrer mon chien ou mon chat dans mon jardin ?

Lorsque l’on est le maître d’un chien ou d’un chat, et que nous le choyons chaque jour, il est très difficile d’envisager qu’il partira un jour, et, bien avant nous ! Quand notre animal vieillit, qu’il ne peut plus se déplacer, ou qu’il tombe malade, nous sommes contraints d’envisager l’euthanasie pour abréger ses souffrances. Se pose alors la douloureuse question de son corps après l’euthanasie. Généralement, les vétérinaires proposent deux alternatives : l’incinération en commun, ou l’incinération personnalisée pour que vous puissiez récupérer les cendres de votre animal. Mais de plus en plus de propriétaires souhaitent enterrer leur chien (ou chat) dans leur jardin, notamment lorsqu’il s’éteint à domicile, de mort naturelle… Mais que dit la loi à ce sujet ? On vous explique tout !

On ne jette pas un chien ou un chat à la poubelle !

En premier lieu, il est important de savoir qu’un cadavre d’animal de compagnie ne doit JAMAIS être jeté dans une poubelle, même si c’est un chat errant que vous trouvez décédé ! La loi est sévère à ce sujet et ceux qui jettent leur chien ou leur chat à la poubelle peuvent écoper d’une amende de 3750€.

Ai-je le droit d’enterre mon animal dans mon jardin ?

Tout va dépendre du poids de votre animal: en dessous de 40 kilos, vous avez le droit d’enterrer votre animal dans votre jardin mais il y a certaines règles sanitaires à respecter ! Premièrement, vous devez enterrer son corps à au moins 35 mètres de toute habitation. Vous devrez également creuser un trou de 120 cm de profondeur au minimum. Vous devrez aussi veiller à ce que le corps soit mis dans un tissu biodégradable et recouvert de chaux vive.

Enfin, la sépulture devra être éloignée de toutes les sources d’eau pour en éviter la contamination. Si vous êtes locataire, vous devez évidemment demander l’autorisation à votre propriétaire. Pour les animaux de compagnie dont le poids est supérieur à 40 kilos, la mort de l’animal doit être déclarée dans les deux jours qui suivent le décès et vous devez faire appel à une entreprise d’équarrissage. Renseignez-vous auprès de votre mairie, l’amende peut s’avérer très lourde en cas de non-respect de cette réglementation.

Quelles alternatives pour enterrer un animal de compagnie ?

A l’évidence, pour un animal de moins de 40 kilos, l’inhumation dans le jardin est la moins onéreuse, mais peut-être pas la plus facile à vivre pour les maîtres. La plus simple des solutions est d’emmener le corps de votre animal chez un vétérinaire afin qu’il puisse le faire incinérer. Vous pouvez ensuite choisir de récupérer l’urne et de la conserver chez vous, ou de l’enterrer dans votre jardin… C’est évidemment un peu plus cher, mais cela vous facilitera la tâche en matière d’inhumation du corps. L’urne peut aussi être enterrée dans un jardin, mais il faut prendre soin de respecter les règles en la matière: l’usage de la chaux vive n’est pas requis puisque la dépouille est brûlée. L’urne devra toutefois être enterrée dans les mêmes conditions de distance des habitations et des sources d’eau. Pour un chien de grande taille, cela vous facilitera grandement la tâche quant à la création de la fosse qui l’accueillera. Vous pouvez aussi opter pour une inhumation dans un cimetière animalier, mais ils sont encore très peu nombreux en France.