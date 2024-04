Quels sont les aliments qu’il ne faut SURTOUT PAS donner à vos poules ?

Comme nous les humains, les poules ont aussi besoin d’une alimentation saine, complète et variée pour rester en bonne santé. Si vous voulez avoir une meilleure production d’œufs et de viande, veillez à bien nourrir vos poules et leur donner tous les nutriments dont elles ont besoin : vitamines, minéraux, glucides, protéines… Et bien entendu, même si elles sont omnivores, évitez de leur donner tout et n’importe quoi. Ce sont des animaux fragiles qui nécessitent une attention particulière, surtout en termes d’alimentation. Si vous donnez régulièrement des restes alimentaires à vos poules, veillez à bien les trier. Découvrez quels aliments donner à vos gallinacés et quels aliments éviter !

Les aliments indispensables pour leur santé et leur bien-être

Pour préserver la santé de vos poules, sachez qu’elles ont besoin d’aliments d’origine animale et végétale. Il ne faut pas uniquement privilégier l’alimentation de base comme les grains de céréales. En effet, il est important de leur donner des aliments riches en protéines tels que des insectes, des vers de terre, des abats d’animaux, des tourteaux de soja, de tournesol, de colza ou d’arachide, etc. Et à part cela, les aliments énergétiques tels que le maïs, le manioc, le riz et le sorgho sont aussi nécessaires, tout comme les aliments protecteurs. Tels que les légumes verts, la papaye, les coquilles d’œufs, d’huîtres ou d’escargots broyées, etc. Grâce à leur apport en phosphore et en calcium, les os et les coquilles sont essentiels, surtout pour avoir des œufs aux coquilles solides.

Des aliments à bannir totalement !

Même si elles peuvent manger beaucoup de choses, les poules sont sensibles à de nombreux aliments. S’il y a des fruits et légumes de la famille des Solanacées dans vos déchets alimentaires, évitez de les donner à vos gallinacés. Cela inclut l’aubergine, la pomme de terre, le poivron, la tomate et le piment. Ces types d’aliments sont très toxiques pour ces animaux, surtout s’ils sont crus, et c’est aussi le cas de certains fruits tels que le kiwi et l’avocat. Ce dernier contient de la persine, une substance toxique qui peut provoquer des problèmes respiratoires et cardiaques chez les volailles et les oiseaux.

Certaines personnes disent qu’il faut également bannir les agrumes (pamplemousse, orange, citron, clémentine, mandarine…) et ils ont raison. Ces fruits ne sont pas dangereux pour les poules, mais ils réduisent la production d’œufs en raison de l’acide citrique qu’ils contiennent. Concernant les plantes, la rhubarbe, le haricot et les végétaux à bulbes comme l’ail, la ciboulette, l’oignon et l’échalote sont à proscrire. La rhubarbe et le haricot peuvent causer d’importantes diarrhées et des vomissements ; tandis que les plantes à bulbes peuvent engendrer de graves troubles digestifs, qu’elles soient cuites ou crues. Comme pour les chiens et les chats, il vaut mieux également éviter le chocolat, le café, ainsi que les pépins et les noyaux des fruits.

L’eau et le gravier, très importants pour les volailles

Hormis le choix et la quantité des aliments, l’hydratation de vos poules est aussi un élément essentiel à ne surtout pas prendre à la légère. Assurez-vous qu’il y ait toujours de l’eau fraîche et propre dans leur abreuvoir, afin de rester bien hydratées. De plus, l’eau peut les aider à digérer leurs aliments et à bien absorber les éléments nutritifs qu’ils contiennent, mais également à évacuer les toxines et les déchets. À noter qu’une poule a besoin de boire en moyenne entre 250 et 300 ml d’eau par jour, et en cas de forte chaleur, cela peut aller jusqu’à 600 ml. Et comme les poules ne possèdent pas de dents, pensez à leur donner un peu de gravier ou de grit pour faciliter la digestion des céréales et des granulés. Que pensez-vous de ces conseils ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .