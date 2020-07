Tipled, cette jeune entreprise toulousaine fabrique des accessoires de vélo... en bois !

Alliant un savant mélange de tradition et de modernité, Studio Tipled est un atelier d’ébénisterie d’art qui sort des sentiers battus. Créations uniques et originales ou petite série de produits accessibles, ils ont à cœur de respecter l’environnement et de travailler en circuit court. La revalorisation des déchets fait aussi partie de leurs valeurs.

Que ce soit au ciseau à bois ou à la découpeuse laser, ils créent des produits artisanaux ou industriels dans le plus pur respect de l’artisanat. Et depuis peu, ils ont décidé d’inclure du bois… sur les vélos. Présentation de la collection Acanthe Sport.

Au départ, Marion Delpit, la créatrice accède à une demande personnelle de son père, passionné de vélo et de cyclotourisme. Il souhaitait une paire de garde-boues sur mesure pour son vélo. Après un essai qui se soldât par un échec, elle s’équipe d’un système de poche sous vide manuelle. Une poche de moulage qui permet de la réalisation de formes courbes.

Une fois les premiers garde-boues réalisés, elle s’est lancée dans la création de différents modèles. Cette collection Acanthe Sport lui a permis de devenir entrepreneur ! Aujourd’hui, elle ajoute d’autres touches de bois sur les vélos puisqu’elle fabrique des porte-bidons en plus des garde-boues. Les dispositifs sont adaptables sur la plupart des vélos et donnent un petit côté vintage à votre engin.

Crédit photo : Studio Tipled / Marion Delpit

« Tipled », c’est aussi des objets de décoration ou du mobilier épuré et réalisé de manière artisanale. Et évidemment cette jeune entreprise d’art est française. Marion Delpit, diplômée des Beaux-Arts intégrait le FabLab de Toulouse et lançait l’aventure de son entreprise en 2018… Depuis, elle commence à se faire un nom dans le milieu avec ses jolis objets racés et actuels !

Crédit photo : Studio Tipled / Marion Delpit