Waterscape : cette entreprise construit des iles privées clipsables et personnalisables

Vous avez toujours rêvé de vivre la belle vie sur l’eau à bord d’un yacht ? Et pourquoi pas sur une plateforme de luxe… qui flotte sur l’eau ? C’est ce que vous propose Waterscape, une plateforme flottante qui vous permet de se prélasser à ciel ouvert sur l’océan. Détails.

Votre lieu de vie sur l’eau

Waterscape est une plateforme flottante qui vous permet d’aménager un véritable lieu de vie sur l’océan : que vous ayez envie d’un salon douillet, d’une terrasse ou même d’une piste de danse, vous pourrez en faire tout ce que vous voulez ! Vous pourrez alors vous aménager un petit coin de paradis sur l’eau pour un moment de détente inédit en famille ou entre amis.

Une plateforme modulaire

Présentée en 2015, Waterscape a remporté le Good Design Award dans la catégorie Sport and Lifestyle. Il faut dire que la plateforme est vraiment trop classe, en plus d’être extrêmement pratique. Elle présente en effet la particularité d’être 100 % modulaire. Alexander Lotersztain a imaginé des compartiments d’un mètre qui peuvent être modifiés et agencés selon vos besoins et différentes formes.

Dédiée aussi bien aux établissements professionnels qu’aux particuliers, la plateforme a été pensée comme “l’extension de votre maison sur votre propre espace riverain exclusif”, comme l’explique le designer. La comparaison est valable pour les hôtels de luxe. C’est clair que les clients vont adorer.

Fournie avec tout le nécessaire !

Waterscape est une idée du designer australien Alexander Lotersztain. Ce dernier a imaginé la plateforme pour Superior Group, une entreprise spécialisée dans la construction de jetées, pontons et autres produits de flottation industrielle.

Aujourd’hui, elle peut répondre aux besoins de tous ! La plateforme s’accompagne en effet de nombreux accessoires indispensables à votre confort, tels que des sièges, parasols, générateurs électriques, glacières, mais aussi des échelles et taquets d’amarrage. Dans tous les cas, tous présentent la particularité d’être clipsables, mais également fabriqués avec un alliage de métal et de plastique, moulé dans l’aluminium, ce qui les rend parfaitement résistants aux intempéries.

Une plateforme 100 % sécurisée

Pour ceux qui s’inquiètent à l’idée pour leur sécurité à bord de Waterscape, Alexander Lotersztain a vraiment pensé à tout. Ainsi, en plus d’être composée d’éléments conçus dans des matériaux solides et de première qualité, la plateforme est également très sécurisée. Vous pourrez par exemple régler son niveau de flottabilité, de manière à ce qu’elle reste toujours parfaitement en place malgré le mouvement de l’eau.

Sinon, Waterscape embarque également un garde-boue translucide pour éviter les chocs lorsqu’un bateau est amarré. A cela s’ajoutent des lampes LED (qui sont fournies en option) pour servir d’éclairage la nuit, mais aussi de balise, c’est comme vous voulez. Vous pourrez d’ailleurs régler et contrôler la luminosité via une télécommande.