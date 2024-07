5 plantes incontournables pour rafraichir la maison sans climatisation

En ces premiers jours de juillet, le soleil semble s’être décidé à revenir en région parisienne, comme sur une bonne partie de la France. Encore timide en Seine-et-Marne, où je réside, il nous a offert quelques jours de fortes chaleurs. Au petit matin du 20 juin à 4 h, j’ai même relevé 24 °C, très chaud pour une nuit. Nous allons, par conséquent, chercher à faire baisser cette température à l’intérieur, notamment en actionnant les climatisations et les ventilateurs. Deux réflexes qui ne sont pas les meilleurs pour la planète, vous vous en doutez ! Ni pour votre facture d’électricité soit dit en passant. Nous savions, comme le confirme cette étude de la NASA, que les plantes avaient un pouvoir détoxifiant de l’air ambiant. Mais, saviez-vous que certaines plantes pouvaient vous aider à maintenir une certaine fraîcheur dans votre intérieur ? Je vous présente cinq plantes, aux pouvoirs étonnants. C’est parti.

1 : le Ficus Benjamina

Le Ficus Benjamina est l’un des rares arbres qui peuvent prospérer à l’intérieur. Ce feuillu aide à maintenir l’air intérieur frais et humide. Pour obtenir de meilleurs résultats, choisissez un arbuste avec un tronc haut et un feuillage dense. Cela permettra à votre ficus de servir de mini-canopée pour les autres plantes situées autour et en dessous de lui, créant ainsi un micro-environnement favorable. Cependant, attention, cette plante consommera plus d’eau si elle se trouve dans un endroit ensoleillé. Dans cette configuration, vous devrez l’arroser plus fréquemment afin de conserver tous ses pouvoirs de « climatiseur ».

2 : l’Aglanoème

Elle est peut-être, pour les initiés, la plus connue pour ses propriétés purificatrices de l’air ambiant. Ce que l’on sait moins, c’est qu’elle peut aider à maintenir une certaine fraîcheur, à l’intérieur. En effet, elle possède un taux de rejet de l’humidité plus fort que la plupart des plantes. Nécessitant peu d’entretien, elle s’avère être la plante idéale pour combler un petit recoin que vous n’auriez pas réussi à aménager.

3 : le Caoutchouc

Avec ses grandes feuilles d’un vert très foncé, le caoutchouc est une plante imposante au style assez particulier. Personnellement, je n’apprécie pas son côté imposant et qui paraît un peu « artificiel » mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, vous pouvez l’adorer ! Le Caoutchouc se présente donc comme une plante parfaite pour renvoyer l’humidité dans la pièce. Et, plus les feuilles sont nombreuses, plus elle est efficace. Cette plante verte devra être placée dans un endroit lumineux, mais pas en plein soleil, et bénéficier d’un arrosage fréquent. Sa terre doit toujours rester humide. Vous pouvez opter pour les billes d’argile pour qu’elle conserve une humidité constante.

4 : le palmier et ses variantes

Tous les palmiers peuvent aider à maintenir la fraîcheur à l’intérieur, car leurs feuilles présentent de petits pores, qui libèrent l’oxygène et absorbent le dioxyde de carbone. Parmi les espèces les plus courantes, on peut citer le Rhapis, le Fishtail ou encore l’Areca. Des plantes peu demandeuses d’entretien qu’il suffira de brumiser de temps à autre pour les maintenir en forme.

5 : la Langue de Belle-Mère

Les feuilles de la langue de belle-mère, également connue sous le nom de Sansevieria, sont riches en eau. Lorsqu’il fait chaud, cette eau est libérée dans l’air, augmentant ainsi l’humidité ambiante. En plus de cela, la plante libère de l’oxygène, contribuant à vous garder au frais pendant les nuits chaudes. Ces succulentes sont par ailleurs efficaces pour éliminer des toxines présentes dans l’air, comme le benzène et le formaldéhyde.

La langue de belle-mère apprécie particulièrement la lumière. Pour maximiser ses bienfaits, placez la plante devant une fenêtre, ce qui aidera à protéger une pièce très exposée aux rayons du soleil. Connaissiez-vous le pouvoir de ces plantes, en termes de rafraîchissement de l’air intérieur ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .