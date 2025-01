Adieu buée et condensation, l’astuce que m’a donnée ma grand-mère fait des merveilles

Les températures actuelles sont polaires en Seine-et-Marne, avec un magnifique -5 °C à 5 h 30 du matin, un pare-brise gelé et de la condensation à l’intérieur. Pour le pare-brise, j’ai résolu le problème de la condensation grâce à cette astuce que je vous dévoilais dans cet article ! Pour les fenêtres de mon appartement, et notamment celle de la salle de bain, petite et peu ventilée, c’est chaque matin la même rengaine : les vitres dégoulinent, et à force, les coins des fenêtres deviennent un terrain de jeu pour les moisissures. Dans ces cas-là, j’appelle ma mère ou ma grand-mère, toujours promptes à me refiler quelques-unes de leurs astuces. Parfois, elles fonctionnent parfois, c’est à côté de la plaque, mais pour celle-ci, cela semble fonctionner. Alors, quelle est cette astuce de grand-mère ? Réponse dans cet article.

Un secret de cuisine pour des fenêtres impeccables

Le principe est tout bête, et cette astuce, tout le monde peut la mettre en pratique. Ma grand-mère utilise un produit qu’on a tous dans la cuisine : du liquide vaisselle. Oui, oui, ce même flacon qui trône à côté de l’évier. Comment ça fonctionne ? Il suffit de mettre une petite goutte de liquide vaisselle sur un chiffon sec en microfibre et de frotter doucement la surface intérieure des vitres. Pas besoin de rincer, ni d’en mettre une tonne ! Le produit crée une barrière invisible qui empêche la condensation de s’accrocher. « Mais ça ne laisse pas de traces ? », me demanderez-vous. Eh bien, non ! C’est là toute la magie : avec une quantité infime, les vitres restent impeccables et surtout… sèches ! En appliquant cette méthode une fois toutes les deux semaines, fini les gouttelettes matinales qui vous agacent et les coins de fenêtres qui moisissent à vue d’œil.

Une astuce qui en cache d’autres

Si ma grand-mère avait ses petites techniques miracles, elle était aussi la reine du bon sens. Parce que éviter la condensation, c’est une chose, mais encore faut-il s’attaquer aux causes. Savez-vous que l’un des premiers coupables de l’humidité en hiver est le linge que l’on fait sécher à l’intérieur ? Avec les températures basses, il est tentant d’étendre ses vêtements près du radiateur, et c’est une très mauvaise idée pour éviter la condensation ! Des astuces pour sécher votre linge en intérieur ? Retrouvez-en quelques-unes dans cet article, et sinon la solution est de créer un espace dédié au séchage.

Placez votre étendoir dans une pièce bien ventilée et, de préférence, exposez-le au soleil en journée. Fermez la porte et ouvrez la fenêtre le temps que l’air circule. Une astuce toute simple qui limite grandement l’humidité ambiante. Si vous êtes équipé d’un déshumidificateur, c’est encore mieux ! Mais, pour ceux qui préfèrent une solution sans investissement, ma grand-mère vous aurait dit : « Un bol de gros sel dans les coins, et tu verras, ça absorbe tout ! »

Une astuce à tester chez vous

Cette méthode anti-condensation, aussi simple qu'efficace, a traversé les générations dans ma famille. À l'heure où les solutions high-tech et coûteuses pullulent, il est parfois bon de revenir à ces astuces de grand-mère, économiques et accessibles à tous.