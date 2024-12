Mes 4 astuces simples et efficaces pour sécher son linge rapidement à l’intérieur en hiver

Les sèche-linges équipent 34 % des foyers français selon l’UFC Que-Choisir, et j’en fais partie ! En réalité, même si je sais qu’il est énergivore, je n’ai pas réellement le choix pour plusieurs raisons. La première étant que je ne dispose pas d’extérieur, et que les Tancarville prennent de la place. La seconde est plus concrète : je ne possède pas un dressing digne de Miss France pour attendre que mes jeans soient prêts à repartir pour un tour ! Trêve de plaisanterie, l’été, j’utilise la chambre d’amis pour y déposer un étendoir à linge, et je patiente jusqu’au lendemain pour récupérer mes vêtements. Il existe quelques astuces pour accélérer le séchage du linge, et je vous les livre immédiatement. C’est parti.

Astuce n° 1 : la bouteille en plastique remplie d’eau chaude !

Eh oui, encore une astuce qui ne vous coutera pas grand-chose : une bouteille d’eau en plastique vide, et un peu d’eau chaude ! Pour ce faire, il suffit de remplir une ou deux bouteilles d’eau bien chaude, et de les disposer sous l’étendoir, donc entre le linge étendu. Le principe repose sur un phénomène purement physique : lorsqu’une source de chaleur douce est placée à proximité du linge humide, elle réchauffe progressivement l’air environnant. Cet air chaud, capable de retenir une plus grande quantité d’humidité, accélère alors le processus d’évaporation de l’eau présente dans les fibres du tissu. En d’autres termes, la chaleur augmente la capacité de l’air à absorber l’humidité, permettant ainsi un séchage plus rapide et plus homogène du linge. Vous souhaitez connaître la technique complète de la bouteille d’eau chaude, retrouvez l’article de Nathalie sur le sujet.

Astuce n° 2 : disposer le linge de manière intelligente !

Aucune dépense pour cette astuce, puisqu’il suffit d’étendre le linge intelligemment. Ainsi, il faut d’abord les étendre sans les friper pour gagner de la place ! De plus, laissez toujours un espace entre les vêtements : ne les superposez pas. Pensez également à étendre les tissus légers (coton, soie, synthétique) à l’intérieur de l’étendoir et les tissus épais (pull, jean, sweat) sur les barres extérieures de votre étendoir. L’air y circulera de façon optimale, et les vêtements les plus lourds seront séchés en premier. Personnellement, les pulls en laine, je les étends sur mes radiateurs à eau, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure méthode. Néanmoins, ils sèchent en quelques heures et sans marque d’épingle à linge soit dit en passant !

Astuce n° 3 : le ventilateur un allié indispensable

Pour accélérer le séchage du linge sur un étendoir avec un ventilateur, il suffit de bien positionner les éléments pour optimiser la circulation de l’air. Tout d’abord, installez l’étendoir dans une pièce suffisamment aérée, idéalement près d’une fenêtre légèrement ouverte pour éviter que l’humidité ne stagne dans l’air ambiant. Ensuite, place le ventilateur à environ un à deux mètres de l’étendoir, en le dirigeant directement vers les vêtements. Si le ventilateur est oscillant, c’est encore mieux, car l’air circulera de manière plus uniforme autour de chaque pièce de linge. En hiver, cette astuce fonctionne aussi avec un radiateur ou un poêle à bois ou à pellets, en prenant soin de ne pas placer l’étendoir trop près des appareils cités.

Astuce n° 4 : la méthode arc-en-ciel venue du Japon

Je vous avais parlé de cette astuce dans cet article, mais elle me semble plutôt pertinente, et finalement plutôt logique. Une astuce qui demande un minimum de logique et de stratégie, et qui s’adapte aux étendoirs pliables, muraux, ou même ceux de types parapluies ou tours. Concrètement, le placement des vêtements permettra une meilleure circulation de l’air et par conséquent, un séchage plus rapide. L’idée est donc de les placer en arc-en-ciel, afin que l’humidité s’évapore plus vite.

De plus, cela évite aussi les odeurs de linge pas toujours agréables. Il suffit alors de placer les vêtements les plus longs au centre de chaque barre, et les plus courts aux extrémités. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour économiser de l’énergie en étendant votre linge ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .