Oxalis : cette association vous aide à autoconstruire un poêle de masse écologique et économique

De par son aspect écologique, le poêle de masse, aussi appelé poêle à accumulation, est une référence en matière de chauffage. Cette solution souvent imposante bénéficie d’autres avantages tels que sa facilité d’utilisation et son efficacité. Elle est aussi réputée pour la douce chaleur qu’elle diffuse efficacement. Sa présence profère également une certaine touche de convivialité au sein d’une pièce. Si au premier abord, le poêle de masse séduit facilement, son prix peut vite refroidir. En effet, selon certains artisans, l’investissement peut grimper jusqu’à 15 000 euros si l’on souhaite installer ce type de chauffage. Mais afin de répondre à ce problème, une association nommée Oxalis permet à n’importe quel bricoleur de construire son poêle de masse. En autoconstruction, l’appareil revient beaucoup moins cher.

Rappel sur le principe du poêle de masse

Rappelons que le poêle de masse ou poêle à accumulation est une solution de chauffage au bois. Il est constitué d’une énorme masse de 200 à 500 kg munie d’un foyer. Le poêle est souvent conçu avec des matériaux solides, dont des briques réfractaires et du béton. Concernant son fonctionnement, il a juste besoin de feu, une à deux heures par jour. Les bois sont flambés à très haute température (650 °C) et les calories vont être récupérées, puis seront conservées dans les briques réfractaires jouant le rôle d’accumulateur. La chaleur est ensuite restituée progressivement pendant 12 à 24 h sur un rayon de 7 à 8 m. Un système de chauffage de ce type atteint un rendement jusqu’à 90 %. Toutefois, afin d’atteindre cette performance, les professionnels insistent souvent sur l’importance d’utiliser du bois sec, dont le taux d’humidité est inférieur à 20 %.

Peut-on construire son propre poêle de masse ?

Il est bel et bien possible de fabriquer un poêle de masse même en étant novice en la matière. Oxalis, une association regroupant des artisans, propose une formation adressée aux autoconstructeurs. À l’issue d’un stage de trois jours, les élèves formés sont en mesure de concevoir leur propre poêle de masse écologique pouvant inclure un système de chauffage de l’eau sanitaire et une plaque de cuisson. Le principal avantage de l’autoconstruction est l’économie réalisée.

En effet, selon Sébastien, formateur de cette association, le prix d’un poêle à accumulation fourni et posé reviendrait à 12 000 à 15 000 euros. Pourtant, un modèle autoconstruit coûterait entre 3 000 à 4 000 euros, les frais de formation coûtant seulement 300 euros. En plus du stage, Oxalis propose également plusieurs ressources en open source, c’est-à-dire accessibles au grand public. L’association met à disposition sur son site quelques supports qui pourraient servir aux autoconstructeurs. Vous y trouverez un livre PDF, des plans 3D de poêle de masse, une vidéo montrant les étapes de construction et une feuille de calcul pour dimensionner l’appareil. Plus d’informations : oxalis-asso.org /Lecomaison (Facebook)