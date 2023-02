L’hiver 2022-2023 n’aura pas été un hiver très rude au niveau des températures. Une nouvelle rassurante pour nos factures d’énergie, mais inquiétante pour l’environnement. Le 22 février dernier, la France a même battu le triste record de 32 jours sans pluie. Ce dernier record nous annonce une sécheresse sans précédente pour l’été à venir. Lorsque l’hiver touche à sa fin, vous envisagez peut-être de vous équiper différemment en matière de chauffage pour l’hiver prochain. Les poêles à granulés font fureur auprès des particuliers ces dernières années. Et même si le prix du pellet a véritablement flambé cette année, il devrait baisser dans le courant de l’année 2023. Le poêle à granulés reste l’un des modes de chauffage les plus écologiques et économiques à l’heure actuelle. Ce type de chauffage bénéficie également des aides de l’État. Cependant, comment choisir un poêle à granulés pour une maison de 100 m² ? On vous explique tout !

Le poêle à granulés doit être adapté à la surface à chauffer

C’est une évidence, plus la surface de la maison sera grande, plus le système de chauffage devra être performant. Pour un poêle à granulés, cela va aussi dépendre du niveau d’isolation de votre maison. La qualité d’isolation de votre maison dépend d’un bilan thermique qui va classer votre habitation. Si votre maison est classée RT 2005, regroupant tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé entre le 1ᵉʳ septembre 2006 et le 31 décembre 2012, il faut compter 100 W de puissance pour 1 m² de surface. En revanche, si votre habitation est classée RT2012 (bâtiment construit à partir du 1ᵉʳ janvier 2013), donc répondant à de meilleurs critères d’isolation, 60 W par mètre carré suffisent. En résumé, pour 100 m², il faudra un poêle à granulés de 100 W en RT2005 ou de 60 W en RT2012.

Combien coûte l’utilisation d’un poêle à granulés ?

Cette question n’apporte pas de réponse universelle, puisque le coût d’utilisation va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, de la fréquence d’utilisation de votre poêle et bien sûr du prix du pellet. La consommation de pellet est estimée à environ une tonne par an, soit entre 600 et 1 000 € en ce moment. Toutefois, les prix devraient redevenir plus raisonnables.

En revanche, il est possible d’évaluer la consommation électrique d’un poêle à pellets. Pour 100 m² de surface, elle se situe aux alentours d’un kilowattheure par jour. Ce qui équivaut à approximativement 180 kWh par an, pour une période d’utilisation de six mois. À titre de comparaison, un radiateur électrique de 2 000 W, utilisé pendant 8 h chaque jour sur 5 mois, consommera approximativement 2 400 kWh par an (Source : Les Furets). Le calcul est finalement assez rapide à comprendre. Quant au prix du poêle à granulés, il se situe entre 950 € et 6 000 € installation incluse.

Pourquoi choisir un poêle à granulés ?

Le poêle à granulés est considéré comme le plus économique et le plus écologique des chauffages domestiques. En revanche, il faut prendre en considération une nouvelle donne sur le marché du pellet. Il s’agit bien sûr des pellets provenant d’autres matériaux que le bois. Pour faire face à la flambée des prix du pellet de bois, nous voyons de plus en plus apparaître des pellets de chanvre, de lin ou de miscanthus. En conclusion, si vous devez investir dans un poêle à granulés l’année prochaine, choisissez une « chaudière biomasse ». Vous vous garantirez la possibilité d’utiliser des pellets différents et serez peut-être moins affectés en cas de nouvelle flambée des prix des pellets de bois classique.