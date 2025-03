Chaulage : peindre le tronc des arbres en blanc, des avantages, mais aussi des inconvénients

Le printemps approche à grands pas, et avec lui, le retour des fleurs, des fruits, des bourgeons et autres petits bonheurs printaniers. Dans les vergers normands aperçus la semaine passée après un petit passage dans l’Eure, les seaux sont prêts, et les propriétaires de vergers sont à pied d’œuvre. En effet, ils débutent le chaulage, une pratique ancestrale qui a traversé les âges et que l’on retrouve encore aujourd’hui dans de nombreux vergers. L’idée paraît simple : badigeonner le tronc d’un arbre avec une solution à base de chaux pour le protéger des maladies et des parasites. Une technique efficace, inutile de revenir sur ce point, mais qui présente aussi quelques inconvénients à connaître avant de badigeonner vos arbres de cette « étrange peinture blanche ». Décryptage.

Le chaulage pour protéger les arbres

On utilise pour cette action de la chaux vive, obtenue en chauffant des roches calcaires à haute température. Elle devient chaux éteinte une fois mélangée à de l’eau, et c’est sous cette forme qu’elle est appliquée sur les troncs. Son efficacité repose sur son pH très élevé (12 à 13), qui empêche la prolifération des champignons, assèche les bactéries et asphyxie les larves d’insectes. Jusqu’ici, tout va bien. Mais, comme souvent avec les solutions radicales, les effets secondaires ne sont pas à prendre à la légère. Car si elle élimine efficacement certains nuisibles, la chaux ne fait pas le tri entre les bons et les mauvais locataires de votre verger… Voici ses principaux inconvénients.

Inconvénient n° 1 : des conséquences sur la biodiversité et le sol

L’un des premiers problèmes du chaulage, c’est son effet sur l’écosystème environnant. La chaux appliquée sur l’écorce finit inévitablement par s’effriter sous l’effet des intempéries (pluie, vent, neige), et se retrouver dans le sol. Or, une accumulation excessive de chaux peut modifier le pH du sol, le rendant trop alcalin. Résultat ?

Une altération de la microfaune, indispensable à la bonne santé du sol.

Un impact négatif sur certaines plantes sensibles à un sol trop basique.

Une modification de l’équilibre biologique des vergers et potagers voisins.

Bref, ce qui devait à l’origine protéger vos arbres peut fragiliser leur environnement immédiat…

Inconvénient n° 2 : le danger de la chaux pour les humains

L’application s’avère plutôt délicate et contraignante, et ne relève pas d’une activité ludique. D’ailleurs, ne la pratiquez jamais avec des enfants, vous allez manipuler des produits potentiellement toxiques ! En effet, l’application de la chaux demande une préparation minutieuse :

Gratter et nettoyer le tronc pour éliminer mousses et lichens.

Préparer le badigeon avec la bonne dilution (gare aux éclaboussures).

Appliquer deux couches pour une efficacité maximale.

Renouveler l’opération chaque année pour maintenir l’effet protecteur.

Ajoutez à cela le fait que la chaux est corrosive : elle peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires. Il est absolument indispensable de porter des gants et un masque pour appliquer la chaux.

Inconvénient n° 3 : efficace oui, mais pas sur tous les nuisibles !

Si le chaulage est un excellent moyen de prévention, il ne constitue en aucun cas une solution miracle. Contrairement aux idées reçues, cette méthode n’élimine pas tous les parasites et maladies. Certains insectes, comme les pucerons et les chenilles, n’en ont rien à faire de votre bel arbre blanchi. De même, les spores de champignons peuvent survivre dans le sol ou sur les branches, échappant ainsi à l’effet du traitement. Alors, faut-il continuer à chauler ses arbres fruitiers ? Comme souvent, tout est une question de dosage et de bon sens. Le chaulage peut être utile dans certaines conditions, mais il ne doit pas être appliqué de manière systématique et aveugle. Et vous, êtes-vous adepte du chaulage ou préférez-vous d’autres méthodes pour protéger vos arbres ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

