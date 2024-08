Combien vous coûte réellement une climatisation allumée toute la nuit ?

Ah qu’il fait chaud, mais très chaud ! Le lundi 12 août, j’ai relevé une température de 43,1° C, en plein soleil, sur ma terrasse, en Seine-et-Marne ! Je ne suis pas une fille du sud moi, et cette chaleur m’incite à allumer la clim dans la voiture, mais également dans la maison ! Je suis consciente que ce n’est pas très écologique, ni très économique, néanmoins, c’est la clim ou la nuit blanche. La semaine dernière, Nathalie vous avait parlé du coût de la consommation d’un ventilateur utilisé 8 h par nuit. Alors, puisque je viens d’utiliser une climatisation dans mon Airbnb des Bouches-du-Rhône, pendant mes vacances, je me suis demandé quel serait le coût pour les propriétaires. Un coût estimé de 0,38 à 0,63 centime par heure selon l’ADEME. Je vous livre mon analyse !

Un prix variable évidemment …

Comme pour les ventilateurs, le coût d’utilisation d’une climatisation varie selon la puissance de cette dernière. Une évidence, qu’il vaut mieux préciser pour éviter les quiproquos. Ce coût dépendra par ailleurs de la « nature » de la climatisation et de la surface de la pièce à rafraîchir. Plus la pièce sera grande et la climatisation puissante, plus le coût sera élevé, c’est d’une logique implacable. Un autre facteur entrera en jeu : l’isolation des fenêtres. Si celles-ci sont mal isolées, la chaleur pénétrera plus vite, et la climatisation tournera plus fort.

Comment calculer le coût d’une climatisation ?

Posons d’abord les bases du calcul, en prenant pour référence le prix actuel du kWh mentionné par EDF : 0,2516 €. L’ADEME estime qu’une climatisation consomme de 1 500 à 2 500 watts par heure ou de 1,5 à 2,5 kW par heure. Si l’on fait le calcul, une heure revient alors de 0,3774 à 0,629 € par heure. Pour 8 heures, elle consommera en conséquence de 3,02 à 5,03 €… Vous me suivez toujours ? Pour un mois, soit 30 jours à huit heures par jour, le coût sera donc compris de 90,576 à 151,05 €… Je vous laisse le dernier calcul, pour trois mois ! Néanmoins, c’est tout de même un sacré budget, et cela vaut peut-être la peine de se pencher sur les manières de réduire la dépense liée à cet appareil.

Comment réduire la consommation de votre climatisation ?

Concrètement, une climatisation doit normalement fonctionner avec les fenêtres fermées. Et, ces dernières doivent parfaitement être isolées de l’extérieur. Par exemple, une fenêtre en simple vitrage laissera plus de chaleur traverser qu’une fenêtre en double ou en triple vitrage. Une bonne isolation des fenêtres, des murs, de la porte entrée, c’est l’assurance d’économiser en été, comme en hiver, même si l’on y porte plus d’attention lorsqu’il fait froid. Pour ce faire, vous pouvez installer des joints de fenêtres, des films occultants sur les vitres, ou encore installer un boudin de porte pour empêcher l’air chaud d’entrer. Nathalie vous avait livré trois astuces pour économiser sur le chauffage en hiver, mais elles sont aussi valables pour la climatisation, en été !

Une autre astuce pour réduire le coût de la climatisation, conseil de mon propriétaire dans ma location : fermer les volets toute la journée, et ne les ouvrir qu'à partir de 22 heures. Dans le sud, tout le monde vit les fenêtres closes, je ne suis pas habituée, mais c'est peut-être la solution !