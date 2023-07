Comment choisir une bâche solaire pour chauffer l’eau de sa piscine (épaisseur, forme et couleur) ?

Lorsque l’on possède une piscine, et peu importe sa taille, nous avons envie que l’eau soit plus chaude que froide, n’est-ce pas ? Le problème étant qu’un chauffage de piscine coûte relativement cher, consomme de l’énergie et peut parfois se révéler fastidieux à installer. Au lieu de cela, vous pourriez opter pour une bâche solaire, plus pratique à installer et surtout beaucoup moins chère. Il existe pléthore de modèles de bâches solaires, de différentes couleurs, épaisseurs, etc. Et ce n’est pas toujours très aisé de s’y retrouver. Mais alors, quelle bâche solaire choisir ? Quelle épaisseur est la plus adaptée ? Et pourquoi sont-elles de couleurs différentes ? On vous explique tout en détail.

Quelle épaisseur faut-il choisir pour votre bâche solaire ?

Sur les sites de vente en ligne, vous pouvez remarquer que l’on parle de microns (µ), au sujet de l’épaisseur de votre bâche solaire. L’épaisseur oscille de 200 à 700 µ et, évidemment, elles n’ont pas toutes la même efficacité. Pour disposer d’une bâche solaire efficace, il faudra opter pour une bâche relativement épaisse et choisir une épaisseur minimale de 400 µ. En sachant que 500 ou 600 µ conserveront mieux la chaleur. Et si votre bassin a une capacité de plus de 15 m³, inutile d’investir dans une bâche de petite épaisseur (200 µ), elle ne servira pas à grand-chose pour chauffer votre eau, tout au plus à éviter l’évaporation de l’eau.

Quelle « forme de bulles » faut-il choisir ?

Cela peut paraître idiot, mais si vous observez les bâches de piscine, vous verrez que certaines possèdent des bulles classiques, donc arrondies, tandis que d’autres présentent des bulles allongées, qui ressemblent à des « 8 ». Les petites bulles cylindriques résisteront difficilement aux produits de traitement. Il faut, en conséquence, opter pour les bulles en « 8 » qui seront plus résistantes et qui capteront mieux la chaleur et résisteront aussi plus longtemps aux UV.

Quelle couleur choisir pour votre bâche de piscine ?

Vous aurez aussi remarqué que les bâches existent sous plusieurs couleurs et ce n’est pas seulement pour qu’elles soient jolies ou en accord avec votre décoration. Plus la bâche est foncée, moins elle permettra de chauffer l’eau, en revanche, elle sera plus efficace pour lutter contre la présence d’algues en évitant le phénomène de photosynthèse ! En d’autres termes, les bâches noires vous permettront d’économiser en produits de traitement pour la piscine, tandis que les bâches bleues, translucides ou semi-alu, assureront une meilleure conservation de la température de votre eau.

Et sinon, les bulles, on les met dans quel sens ?

Les bâches solaires disposent généralement d’un côté lisse et d’un côté avec les bulles. Et bien entendu, la face lisse doit se trouver au-dessus et la face avec les bulles est censée être immergée dans le bassin. Si vous faites l’inverse, les bulles directement exposées à la chaleur du soleil éclateront et ne chaufferont pas l’eau. Quoi qu’il en soit, une bâche solaire pour piscine ne vous permettra pas de vous baigner dans une eau semblable à celle des mers tropicales. Tout au plus, vous pourrez gagner quelques degrés supplémentaires, mais elle n’aura jamais la même efficacité qu’un chauffage de piscine électrique ou à gaz. Cependant, elle est une alternative écologique et économique pour chauffer l’eau de votre piscine, sans travaux ni lourde installation. Vous trouverez de nombreux modèles de bâches solaires dans les magasins de bricolage comme Leroy Merlin et Castorama.

