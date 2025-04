Comment fabriquer un broyeur de compost manuel à manivelle ?

Ceux qui ont la chance d’avoir leur propre potager ou jardin le savent, il est important de faire du compostage. Non seulement le compost enrichit le sol et améliore sa fertilité, mais il contribue également au développement des plantations et à réduire les risques de maladies. Si vous prévoyez de faire du compostage avec vos déchets de jardin, qui notons-le ne doivent pas être brûlés selon l’ADEME, vous aurez besoin d’un broyeur. Si les branches (de taille petite ou moyenne) ne représentent qu’une petite partie de votre compost, il n’est peut-être pas nécessaire d’acheter un dispositif coûteux. Vous pouvez fabriquer vous-même un petit broyeur de compost manuel à manivelle, en suivant ces quelques étapes simples présentées sur le site instructables.com.

Intégrer un foret à gros calibre à un cadre en bois

La première étape est bien entendu de réunir les matériaux et outils dont vous avez besoin, entre autres un foret à gros calibre usé, des clous, une pince, une lame métallique, un marteau, une perceuse, une manivelle, etc. Ensuite, place à la construction du cœur du broyeur, en utilisant le foret à gros calibre. Soudez une tige métallique à son extrémité en veillant à ce que celle-ci soit bien alignée avec l’axe. Puis, fabriquez un cadre en bois, percez deux trous et fixez deux roulements. Vous pouvez utiliser une plaque métallique comme contre-lame. Pour renforcer sa fixation, n’hésitez pas à utiliser des clous (qui doivent être enfoncés dans le cadre en bois et s’appuyer sur la lame) et à souder l’ensemble. Pour finir, soudez un autre axe à l’extrémité du foret et glissez les deux axes dans les roulements à billes.

Ajouter une manivelle et tester le broyeur

L’étape suivante consiste à ajouter une manivelle, notamment en soudant celle-ci à l’axe. Une fois cela fait, n’oubliez pas de tester le broyeur afin de vous assurer qu’il fonctionne correctement. Vous pouvez, par exemple, prendre une petite branche de 2 cm de diamètre et l’insérer entre le foret et la contre-lame. Normalement, si vous avez pris les bonnes dimensions et bien fixé le foret, la contre-lame et les roulements, les branches devraient être déchiquetées en fines lamelles. Comme pour les broyeurs proposés sur le marché, il est préférable que les branches ne soient pas trop sèches. De même, assurez-vous qu’il n’y ait pas de petites pierres ou de gravillons qui s’insèrent dans les végétaux, avant de l’utiliser.

Pourquoi utiliser un broyeur ?

Si vous fabriquez votre propre compost, vous constaterez que les tontes de gazon et les jeunes mauvaises herbes se décomposent rapidement. En revanche, les petites branches et celles de taille moyenne se décomposent très lentement. Voilà pourquoi ils doivent être broyés pour être correctement compostés. Une fois broyées, les brindilles, branches et feuilles épaisses pourront être ajoutées parfaitement au compost. Notons que celles-ci peuvent accélérer la décomposition du compost et apporter des éléments riches en carbone.

Lorsqu’elles sont broyées, elles se mélangent aisément aux autres déchets organiques, garantissant un compost de qualité pour votre potager. Hormis le compostage, sachez que vous pouvez également les utiliser pour faire du paillage afin de protéger le sol et nourrir vos plantes. Plus d’informations sur instructables.com. Que pensez-vous de ce broyeur fait maison et avez-vous l’âme d’un bricoleur pour le fabriquer ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .