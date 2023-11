Google supprimera les comptes inactifs le 1er décembre 2023, que faut-il faire pour le conserver ou le sauvegarder ?

La firme de Mountain View a annoncé cette décision plus tôt cette année, mais la date butoir est maintenant proche. Ainsi, à partir de ce vendredi, les comptes Google que leurs propriétaires n’ont pas utilisés depuis plusieurs mois seront supprimés. L’entreprise définit un compte inactif comme un compte qui n’a pas été ouvert durant ces deux dernières années. Puisque celui-ci donne accès à tous les produits de la société, les utilisateurs concernés risquent de perdre leurs données dans Gmail, Drive, Docs, Meet, Agenda et Photos. « Les produits Google se réservent le droit de supprimer vos données lorsque votre compte n’a pas été utilisé dans ce produit pendant une période de deux ans », indique Google dans ses règles relatives aux comptes Google inactifs.

Quelques exceptions

À noter toutefois que cette purge ne concernera que les comptes personnels. Ceux appartenant à des entreprises, à des organisations spécifiques ou encore aux établissements scolaires ne seront donc pas supprimés. De plus, le numéro un mondial des moteurs de recherche a prévu de ne pas désactiver les comptes associés à une chaîne YouTube ni ceux qui ont des abonnements actifs à des applications ou à des services d’actualités. À compter du 1ᵉʳ décembre prochain, conformément à sa politique, Google commencera ainsi le processus par la suppression des comptes que les internautes ont ouverts et n’ont jamais revisités.

Comment conserver son compte Google ?

Pour éviter la suppression de votre compte Google qui est longtemps resté inactif, il vous suffit donc de vous y connecter avant la date indiquée ci-dessus. « Si vous vous êtes récemment connecté à votre compte Google ou à l’un de nos services, votre compte est considéré comme actif et ne sera pas supprimé », a déclaré l’entreprise dans un communiqué publié plus tôt cette année. Normalement, les utilisateurs concernés devraient avoir reçu des notifications de suppression au cours des derniers mois via l’adresse courriel du compte inactif et l’adresse du courrier électronique de récupération.

Protéger les utilisateurs

Google affirme que cette démarche vise à protéger les utilisateurs contre les menaces de sécurité. En effet, les comptes inactifs ou abandonnés depuis longtemps sont davantage exposés aux menaces en ligne telles que les escroqueries par hameçonnage et le piratage de compte. « Les comptes oubliés ou sans surveillance s’appuient souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis », a précisé l’entreprise. Sinon, sachez que vous pouvez télécharger les données de votre compte Google sur le disque dur de votre PC. Il est également possible de les télécharger vers différents services tels que Dropbox et Microsoft OneDrive. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page Google Takeout.