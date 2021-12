Gmail : comment faire le ménage rapidement et facilement dans votre boîte mail

A l’aube de la nouvelle année, vous avez peut-être envie de faire un peu de ménage dans votre vie. Et il y a un endroit qui ressemble parfois plus à une chambre d’adolescents qu’à une chambre de militaire, et que l’on ne soupçonne pas ! Nous voulons parler de votre boîte Gmail… En une année, vous avez dû recevoir des milliers de messages, mais avez-vous rangé votre boîte ? Pas sûr !

Vous avez certainement, comme la plupart de nous, plusieurs boîtes gmail, et il va toutes falloir les nettoyer… D’une part, cela vous reposera l’esprit de ne plus voir ces dizaines de lignes de mails ! Et d’autre part, vider sa boîte mail régulièrement est un acte écologique… C’est parti pour quelques conseils pour libérer de l’espace dans votre boîte Gmail !

On utilise le gestionnaire de stockage Google

Les boîtes Gmail gratuites ne sont pas illimitées, elles disposent de 15 Go de stockage. Cela peut paraître énorme, mais si vous conservez vos mails depuis 10 ans, c’est plus compliqué ! Pensez également que votre « Google Photos » et votre « Google Drive » pompent aussi des Go sur votre boîte !

Le gestionnaire de stockage Google va vous indiquer plusieurs choses :

Les emails supprimés restés dans la corbeille (et oui ça compte aussi !);

Les emails indésirables (SPAM) que vous pourrez supprimer directement depuis le gestionnaire;

Les fichiers supprimés, mais restés dans la corbeille;

Les éléments volumineux;

Les photos de Google Photo, mais aussi les vidéos…

Si vous testez votre compte Gmail, vous allez probablement retrouver des photos ou vidéos oubliées, qui ne vous servent à rien, à part prendre de l’espace ! Les mails, c’est un peu comme pour les vêtements et la méthode Marie Kondo: si vous ne les avez pas consultés pendant un an, vous ne les consulterez plus jamais.

On supprime les fichiers volumineux !

Par mail, on s’envoie des photos, des PDF, des vidéos même, et ces fichiers sont hyper volumineux… Si vous prenez soin de les enregistrer sur un disque dur externe ou sur votre ordinateur, à quoi bon les conserver dans votre boîte mail ?

Voici comment retrouver les mails les plus volumineux :

Ouvrir Gmail dans votre navigateur;

Cliquer sur la flèche à droite de la barre de recherche;

Sélectionner la taille des fichiers en Mo (ou Ko, à vous de voir);

Cliquer sur rechercher,

Supprimer ceux qui ne vous intéressent plus.

Sinon, dans le cas où vous choisissez des fichiers supérieurs à 2Mo, il vous suffit de taper « larger:2M » sans les guillemets dans la barre de recherche.

On vide la corbeille

Cela peut paraître idiot, mais quand on supprime les messages de sa boîte mail, on se donne « juste » bonne conscience… Gmail garde tous les mails supprimés dans la corbeille pendant 30 jours et les supprime au fur et à mesure; autant les supprimer directement, cela ne vous demander qu’un petit clic de plus…

Sélectionner Corbeille dans la barre de gauche

Vider la corbeille !

Pourquoi est-ce écologique de vider ses mails ?

Vous ne sauverez pas la Planète en vidant vos mails ! Mais cela peut contribuer à économiser de l’énergie… En moyenne, nous recevons une quarantaine de mails par jour (et c’est une fourchette basse). Une pièce jointe peut émettre jusqu’à 19 grammes de CO2. Il faut savoir que nous supprimons sans les lire plus de 90% des mails que nous recevons (publicités, newsletters, offres diverses et variées) ! Stocker un mail entraîne une émission de 10 g de C02 par mail. On arrive donc à 30 grammes entre la réception et le stockage… En considérant que près de 300 milliards de mails sont échangés chaque jour, on vous laisse faire le compte !