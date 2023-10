Le froid arrive sur la France ! En quelques jours, nous sommes passés du barbecue en terrasse à la raclette bien calorique ou presque. Certains ont déjà rallumé le chauffage, tant les matins sont frisquets. Lorsque vous sortez du lit, vos pieds rencontrent le carrelage et ce n’est pas toujours agréable, surtout si vous avez oublié vos chaussons au salon ! Souvenez-vous des chambres « à l’ancienne », où la moquette était quasiment présente dans chaque maison. Douce au toucher, réchauffant l’atmosphère, mais compliquée à entretenir. Puis, elle a progressivement disparu au profit des parquets, du linoléum ou d’autres sols faciles d’entretien. Mais en réalité, cette moquette était-elle un moyen supplémentaire de s’isoler du froid ? Décryptage.

Retour sur l’histoire de la moquette

La moquette, que l’on nomme « tapis à mur » au Québec, n’est pas une invention récente, en témoignent les tapisseries que l’on peut encore voir dans les châteaux. C’est Colbert, ministre de Louis XIV et surintendant qui, en 1667, demande à Philippe Leclerc, un manufacturier flamant, de créer une « mocade » à Abbeville (80). À cette époque, la moquette est un cadeau prestigieux, comme en témoigne celle de la résidence de George Washington, qui avait reçu une moquette de Louis XVI, encore visible aujourd’hui. De décorative, la moquette est devenue luxueuse, équipant tous les palaces du monde… Puis, elle est tombée en désuétude, notamment chez les particuliers. Pourtant, à l’heure où nous devons trouver des moyens de faire des économies, elle semble revenir sur le devant de la scène.

La moquette au sol, bonne ou mauvaise idée ?

Il est évident que lorsque l’on se promène pieds nus sur une moquette (ou un tapis), la sensation est bien plus agréable que sur un carrelage glacé. Puisqu’un tapis apporte de la chaleur, on peut légitimement se demander si recouvrir le sol d’un tapis géant, donc d’une moquette, pourrait isoler le sol du froid ! Selon Julien Cremel, expert en diagnostic immobilier, la moquette n’est malheureusement pas un isolant thermique, comme il l’explique dans une interview accordée à Femme Actuelle. Certes, elle apporte du confort et de la sensation de chaleur, mais elle n’est pas prévue pour isoler le sol du froid, selon lui. En effet, la moquette se colle sur le béton, le carrelage ou tout autre sol, mais elle ne dispose pas de couche isolante, comme ce peut être le cas lorsque vous installez la sous-couche de votre parquet flottant, qui est bien isolante, quant à elle. Les sols à poser n’ont pas vocation à devenir des isolants, mais simplement des éléments de décoration. De plus, si vous résidez en appartement, vous n’aurez aucun intérêt à isoler votre sol, puisque le vôtre sera chauffé par votre voisin du dessous !

Mais alors, comment renforcer l’isolation de votre sol ?

Si vous envisagez d’isoler votre sol et d’y installer un nouveau carrelage ou un nouveau parquet, la solution qui va s’imposer est le liège. Vendu en plaque ou en rouleaux, le liège aura le pouvoir isolant que vous recherchez pour le sol. Il faudra alors l’installer en sous couche, en veillant à ce que les plaques soient parfaitement isolées entre elles. Il vous suffira ensuite de poser votre sol sur le liège pour que ce dernier soit isolé sous le revêtement. Vous trouverez du liège isolant pour vos sols sous forme de rouleaux ou de plaques à coller avec une colle spéciale, chez Leroy Merlin, Castorama ou sur Amazon. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez