Le goutte-à-goutte permet-il réellement d’économiser de l’eau au jardin ?

Si vous partez bientôt en vacances, votre potager et vos plantes d’intérieur risquent de faire grise mine à votre retour. Dans le nord de la France, les derniers mois ont été plutôt pluvieux, et l’arrosage en extérieur s’est opéré naturellement. Mais, nous ignorons ce que nous réserve l’été, peut-être sera-t-il très chaud, et vos plantations ne le supporteront pas. De plus, nous n’avons pas toujours une bonne âme qui viendrait arroser nos végétaux pendant notre absence. Pour répondre à cette problématique, il existe un système appelé goutte-à-goutte, déjà largement utilisé par les agriculteurs. Recommandé par le site entreprises.gouv.fr, il existe aussi, pour les particuliers, bon nombre de systèmes de goutte-à-goutte, que je vais vous présenter. Découverte.

Directement irriguer le pied de la plante

Vous avez forcément déjà aperçu cela dans les champs, à moins de vivre en ville, et de ne jamais en sortir. Parfois des gros tuyaux sont disposés dans les sillons, ou dans des serres. Ces tuyaux sont percés de petits trous qui viennent directement irriguer le pied de la plante. Techniquement, le goutte-à-goutte se définit comme un système fonctionnant à basse pression ou système de micro-irrigation. La principale caractéristique d’un goutte-à-goutte est de pouvoir approvisionner plusieurs dizaines de mètres de tuyaux à partir d’une unique source d’alimentation en eau. En installant un goutte-à-goutte dans votre jardin, vous le branchez donc au robinet. Il arrose en conséquence simultanément toutes les plantes qui disposent d’un trou, ou d’une buse d’arrosage. En le couplant avec un programmateur, l’arrosage se fait lentement, aux heures que vous aurez indiquées.

Les différents types de goutte-à-goutte

Le goutte-à-goutte le plus simple se fait avec un tuyau d’arrosage pré-percé par des trous à intervalles réguliers, répartis soit d’un seul côté, soit de part et d’autre du tuyau. Il est parfaitement possible d’arroser au goutte-à-goutte deux plantes plantées à l’opposé l’une de l’autre. Il suffit alors d’aligner les trous sur les pieds de vos plantes. D’ailleurs je vous conseille d’installer votre tuyau avant les plantations, ce sera plus simple pour tomber en face ! Les trous peuvent être comblés par des buses réglables, des brumisateurs (pour la pelouse) ou par des asperseurs. Bien entendu, le débit d’arrosage peut être augmenté ou diminué à partir de l’alimentation en eau (le robinet). Il existe aussi des tuyaux microporeux qui laissent couler le long du tuyau et qui peuvent être enterrés, pour éviter de dénaturer un massif de fleurs, par exemple.

Le goutte-à-goutte à faire soi-même !

Si je vous parle de goutte-à-goutte, c’est tout simplement parce que mon mari en a fabriqué un, avec les moyens du bord, qu’il a agrémenté de brumisateurs. Ce goutte-à-goutte ne sert pas à l’arrosage, mais à nous rafraîchir lors de grandes chaleurs, la terrasse étant en plein soleil de 10 h à 17 h. Pour le réaliser, il a utilisé un ancien tuyau de compresseur, quelques buses récupérées sur un ancien goutte-à-goutte d’arrosage, un adaptateur pour brancher le tuyau d’arrosage, et une vis avec une rondelle pour fermer le circuit. Esthétiquement, nous aurions probablement pu mieux faire, mais financièrement, il ne nous a pas coûté un centime, puisque tout a été récupéré. Et, il est rudement efficace !

Quels avantages pour les plantes ?

Le premier avantage est d’apporter de l’eau aux plantes, en petite quantité, mais sur une durée plus longue. Vous évitez ainsi le sur-arrosage. De plus, l’arrosage se fait en surface, vous ne mouillez donc plus les feuilles, et éviter l’apparition de certaines maladies comme le mildiou sur les tomates. Enfin, en ciblant les pieds de vos plantes, vous n’arrosez plus autour d’elles, évitant par conséquent une repousse d’adventices que l’on appelle aussi « mauvaises herbes », que vous seriez obligés d’arracher. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .