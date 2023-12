Même vos cendres (de cheminée et de poêle à bois) peuvent être revalorisées au jardin et à la maison

Vous vous chauffez au bois ou aux pellets de bois ? Vous produisez donc des cendres, que vous jetez à la poubelle ? Erreur, ou plutôt mauvaise idée, lorsque l’on connaît les « pouvoirs » des cendres de bois. Au lieu de vous en défaire, il existe plusieurs astuces pour les réutiliser et vous allez découvrir que certaines sont plutôt inattendues. Puisqu’elles proviennent d’une matière naturelle, le bois, elles peuvent être réutilisées au jardin, à la maison ou au compost. Découvrez comment réutiliser les cendres, ainsi que l’accessoire indispensable pour les récupérer au mieux. Découverte.

Les cendres de bois au jardin !

L’hiver, votre potager s’est endormi et renaîtra de ses cendres au printemps. Cette expression lui sied parfaitement puisque, justement, les cendres vont lui permettre de s’enrichir et ce sera la même chose pour votre pelouse en sommeil… Les cendres de bois sont une matière naturelle très riche en minéraux, notamment en calcium, en azote et en potassium. Ces trois éléments nutritifs sont absolument indispensables pour la croissance des plantes. Il vous suffira uniquement de récupérer vos cendres et de les épandre en couches fines sur toutes vos surfaces plantées. Vous pouvez aussi en saupoudrer au pied de vos rosiers et de vos arbustes, ils vont adorer s’en nourrir. Si vous possédez un composteur, vous pouvez les verser à l’intérieur, les mêmes minéraux agiront comme un accélérateur de compost.

Les cendres, ennemies jurées des nuisibles !

Vos plantations les aiment, mais les nuisibles les détestent. Leur consistance rugueuse gêne les limaces et les escargots, tandis que la matière qui les compose dérange les autres nuisibles. C’est, par exemple, le cas des cochenilles et pucerons qui s’attaquent aux feuillages de vos plantations. Diluez simplement des cendres avec de l’eau puis pulvérisez les feuillages avec la solution, les nuisibles ne vous remercieront pas !

Les cendres pour le ménage !

Lorsque vous touchez les cendres, elles sont granuleuses et sont donc un parfait nettoyant pour plusieurs surfaces :

La vitre du poêle, par exemple, sera impeccable en mélangeant les cendres avec un peu d’eau pour obtenir une pâte homogène. Il suffit alors de frotter avec la pâte obtenue, puis de rincer à l’eau claire.

L’évier en inox et l’argenterie redeviendront brillants et doux, grâce à la même pâte que pour la vitre du poêle à bois. Pour l’argenterie ternie, saupoudrez des cendres sur un chiffon humide puis frottez doucement le vert-de-gris afin de leur redonner leur éclat d’antan.

Dans une autre catégorie, les cendres ont le pouvoir de neutraliser les mauvaises odeurs. Ainsi, vous pouvez disposer un bol rempli de cendres dans votre réfrigérateur : adieu les odeurs de fromage, ou de poissons.

Le seau à cendre, accessoire indispensable pour récupérer vos cendres

Attention, les cendres que vous réutilisez au jardin ou à la maison doivent être parfaitement froides et dénuées de tout objet métallique (agrafe des cagettes, clous des palettes). Pour les réutiliser en toute sécurité, il est conseillé de les récupérer dans un seau à cendres, conçu expressément pour cet usage. Choisissez-le, de préférence en acier et avec un couvercle, cela vous évitera la poussière à chaque passage près de lui. Pensez enfin à déposer le seau sur une surface telle que du carrelage, de la brique ou du béton afin d’éviter un départ d’incendie. Une fois le seau rempli et les cendres refroidies, libre à vous de les réutiliser en suivant nos quelques conseils. Avez-vous déjà essayé ces astuces ? En connaissez-vous d’autres que vous aimeriez partager ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Seau à Cendres avec Couvercle, Pelle et Balai, Seau en métal de 9,5 litres avec Couvercle, Seau à Cendres de cheminée, Seau à Charbon pour poêle à Bois, boîte à Cendres pour Foyer, poêle à Bois Ensemble d'outils de cheminée de haute qualité : ce seau à cendres robuste et son couvercle sont fabriqués en fer galvanisé de haute qualité. Le traitement de surface avec la technologie de... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez