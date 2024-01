Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 150 m² ?

Vous disposez d’une surface habitable de 150 m² ? Votre maison est donc très grande, si l’on se réfère à la moyenne estimée en 2013 par l’INSEE, elle est de 90 m² par habitation. Il existe une différence entre les surfaces occupées par les propriétaires (113 m² en moyenne) et les locataires (65 m² en moyenne). 150 m² est donc au-dessus de la moyenne nationale de 2013, en sachant que les surfaces habitables, louées ou vendues, ont plutôt tendance à diminuer qu’à augmenter. En attendant vos 150 m², il vous faut les chauffer, et ce n’est pas une mince affaire. Si vous choisissez le poêle à pellets, votre maison devra parfaitement être isolée, car peu d’appareils sont en capacité de chauffer une telle surface. Décryptage.

Quel stock de pellets prévoir pour une surface de 150 m² ?

Avant d’explorer en détail le choix de la puissance idéale pour votre poêle à pellets en fonction de la surface à chauffer, examinons la quantité de pellets de bois nécessaire pour chauffer cette zone spécifique. On estime qu’un poêle à pellets de puissance moyenne consomme environ un kilo de pellets par heure de combustion. Il est important de noter que la consommation de pellets augmente proportionnellement à la puissance du poêle. Par exemple, un poêle de 6 kW utilisé toute la journée (8 heures) nécessiterait approximativement 11 kilos de pellets, tandis qu’un modèle plus puissant de 13 kW demanderait environ 20 kilos sur la même période. Cette consommation peut également varier en fonction de votre préférence individuelle pour la chaleur et du niveau d’isolation de votre habitation. En moyenne, pour une surface de 150 m², il est recommandé de prévoir approximativement trois tonnes de pellets par an pour garantir un approvisionnement adéquat en combustible tout au long de l’année.

Quel poêle à granulés choisir pour une maison de 150 m² ?

150 m², cela représente une grande surface à chauffer et seul le plus puissant des poêles à pellets de 13 kW est capable de chauffer cette surface. Et, encore, il faudra que la maison soit parfaitement isolée ou RT2012. Voici le « nombre de poêles » qu’il faudrait pour chauffer cette surface sur des maisons pas ou peu isolées.

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : sur ce type de maison, le plus puissant des poêles à pellets peut chauffer 35 m², il faudrait donc les aligner pour gagner en chaleur, ou opter pour deux poêles de 13 kW donné pour 70 m² chacun.

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : un poêle à pellet de 13 kW est capable de chauffer 120 m² sur ce type d’habitation peu isolée. Il faudra en conséquence forcément qu’il soit un chauffage d’appoint.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : là encore, le poêle à pellet devra être utilisé en complément d’un système de chauffage puisqu’un poêle de 13 kW peut chauffer 140 m² en moyenne.

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, un poêle à pellet de 10 kW suffira à chauffer les 150 m² de votre grande maison.

Quelle consommation de granulés prévoir pour les autres surfaces ?

Vous trouverez ci-dessous nos articles dédiés pour estimer la consommation de pellets selon la surface de votre habitation.

La norme RT2012, qu’est-ce que c’est ?

La RT2012, ou Réglementation Thermique 2012, est une norme en France qui établit les exigences à respecter pour la construction de bâtiments neufs. Elle vise à améliorer la performance énergétique des nouvelles constructions, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation d’énergie. Les bâtiments doivent être conçus avec une isolation thermique renforcée pour limiter les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Les équipements de chauffage, de refroidissement, de ventilation, et d’éclairage doivent répondre à des critères de performance énergétique élevés.

L’objectif global de la RT2012 est de favoriser la construction de bâtiments plus économes en énergie et respectueux de l’environnement. Que pensez-vous de ces conseils ? Quelle est votre propre consommation de pellets pour chauffer 150 m² ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .