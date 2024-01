Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 80 m² ?

Avec le grand retour du froid en France, les cheminées fument de toutes parts, signe que les poêles à bois ou à pellets ont repris du service ! Vous avez opté pour les pellets de bois, un combustible écologique, et normalement économique. Les prix des pellets étant fluctuants, ils peuvent parfois, comme l’an dernier, dépasser l’entendement, mais cela reste tout de même, une alternative aux énergies fossiles. Mais, comment savoir si le poêle que vous avez, ou aller acheter correspond à votre surface à chauffer ? Et, quelle quantité prévoir pour une surface de 80 m² ? On va tout vous expliquer.

Quel type de poêle à granulés prévoir pour une surface de 80 m² ?

Les poêles à granulés sont classés de 6 kW à 13 kW en termes de puissance de chauffage. La règle appliquée dit qu’un poêle de 6 kW, peut chauffer 60 m², et donc, qu’un poêle 13 kW peut assurer le chauffage sur 130 m². Dans l’absolu, pour 80 m², il faudrait alors acheter un poêle à granulés de 8 kW, mais cela n’est pas toujours la réalité. En effet, tout va dépendre de la qualité de votre isolation. Voici les puissances de poêle à appliquer pour une surface de 80 m² :

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : un poêle de 13 kW sera nécessaire, mais il pourrait ne pas suffire à vous maintenir au chaud.

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : un poêle de 9 kW sera suffisant pour la même surface.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : 7 kW comblera les 70 m².

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, le moins puissant des poêles, soit 6 kW peut chauffer 90 m², il sera donc amplement suffisant.

Il n’est en conséquence pas toujours nécessaire d’acquérir un poêle très puissant pour chauffer une petite surface.

Quelle est la quantité de pellets à prévoir pour 80 m² de surface à chauffer ?

Répondre de manière formelle à cette question relève de l’impossible, car la consommation de granulés de bois dépend de plusieurs facteurs. À l’évidence, si vous habitez le nord de la France, vous consommerez plus sur l’année, que si vous vivez dans le sud. La quantité de pellets consommés va également dépendre de la puissance du poêle, et de la qualité des pellets. L’idéal étant d’utiliser des pellets certifiés DIN+ ou EN+, gage de leur qualité de combustion. L’estimation est donnée d’un kilo de pellets par heure de combustion. Pour une maison dont le poêle à granulés serait le chauffage principal, il faut approximativement compter deux tonnes de pellets pour la saison.

Comment économiser sur votre stock de pellets de bois ?

Pour économiser sur votre stock de pellets et éviter de vous retrouver sans chauffage en cas de pénurie, voici quelques conseils simples à respecter :

Choisissez toujours des pellets de bois de qualité, certifiés DIN+ ou EN+.

Nettoyez très régulièrement la totalité de votre poêle (foyer, tiroir, chambre de combustion).

N’omettez pas le nettoyage de la vitre ! Recouverte de suie, elle entrainera une consommation plus importante.

Faites ramoner votre conduit par un professionnel une fois par an, et ajoutez un ou deux ramonages supplémentaires que vous pouvez réaliser vous-même.

En suivant ces quelques conseils, votre stock de pellets ne devrait pas fondre comme neige au soleil ! Que pensez-vous de ces conseils ? Notre estimation pour 80 m² vous semble-t-elle juste ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .