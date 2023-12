Pellet : Kit Forêt propose actuellement des granulés de bois à un tarif très compétitif (à partir de 5,69 € le sac)

Les pellets de bois sont des combustibles de plus en plus demandés. Après avoir connu une hausse de prix astronomique l’an dernier, les prix se stabilisent depuis quelques mois. La demande reste forte, car de nombreux foyers ont choisi le poêle à pellets pour passer l’hiver au chaud. Cependant, la « riposte » s’organise, l’offre se diversifie et de petites entreprises familiales se lancent dans la vente de granulés. Aujourd’hui, nous vous embarquons dans le Rhône, à la découverte de l’entreprise Kit Forêt qui se lance dans la fabrication et la vente de granulés, avec, comme vous le verrez un peu plus loin, des prix ultra-compétitifs. Embarquement immédiat pour le Haut Beaujolais !

Kit Forêt c’est qui ?

L’entreprise est familiale et existe depuis 30 ans, du côté de Cublize dans le Rhône. Spécialisée dans les aménagements extérieurs en bois, elle propose depuis 2015, une unité de granulation, qui valorise ses propres déchets de rabotage. Pour fabriquer les pellets, Kit Forêt se fournit uniquement dans des entreprises distantes de 100 km au maximum de Cublize. L’idée étant de valoriser l’approvisionnement local, le circuit court, et de continuer à s’engager pour la gestion durable des forêts françaises. Ainsi, tous les copeaux, les broyats et les palettes en fin de vie, finissent en granulés de bois, produits sur place.

Quels sont les autres engagements de Kit Forêt ?

Dans le cadre de leur engagement en faveur de la durabilité et de la préservation de l’environnement, l’entreprise a pris des mesures significatives pour réduire l’impact écologique de ses produits. Concrètement, ils ont opté pour l’utilisation de sacs en papier réutilisables, une alternative respectueuse de l’environnement, afin de minimiser l’utilisation du plastique à usage unique. De plus, dans le cadre de cette initiative de développement durable, ils ont mis en place un système de consignation des palettes, favorisant ainsi la réutilisation des matériaux d’emballage. Des choix stratégiques et écologiques qui contribuent à la préservation de l’environnement, et permettent à l’entreprise de progresser vers le zéro déchet.

Quels sont les prix pratiqués par Kit Forêt ?

Pour que chacun puisse découvrir la qualité des pellets proposés par Kit Forêt, l’entreprise propose une offre promotionnelle* à découvrir ci-dessous : (* dans la limite des stocks disponibles).

La palette de 65 sacs de 15 kilos de granulés au départ de Cublize (69) : 370 € TTC, soit 5,69 € le sac.

La palette de 65 sacs de 15 kilos de granulés livrés dans un rayon de 50 km autour de Cublize (69) : 450 € TTC soit 6,92 € le sac.

Les pellets en vrac soufflé au prix de 435 € la tonne, livrée dans un périmètre de 50 km autour de Cublize (69).

Nous précisons que les pellets vendus sont produits localement et certifiés Din+, l’une des normes pellets de bois parmi les plus exigeantes. Si l’offre vous intéresse, sachez que l’entreprise pratique des tarifs dégressifs en fonction du volume de livraison. Pensez à l’achat groupé avec vos voisins pourrait être une excellente idée. Enfin, pour continuer à faire profiter de ses prix attractifs avec des pellets d’excellente qualité, Kit Forêt recherche de nouveaux partenaires. L’idée étant d’étendre encore son réseau. Pour tous renseignements sur les prix ou pour devenir revendeur, une seule adresse : kitforet@kit-foret.fr ou au 04 74 89 56 20 www.kit-foret.fr