Quelle tondeuse choisir pour un terrain de 500 m² ?

Vous ne le savez peut-être pas, la tondeuse à gazon est une invention assez ancienne. Les premiers modèles ont été dévoilés dans les années 1830, par un certain Edward Beard Budding. Aujourd’hui, même si l’option du mouton est très intéressante (et sans doute ma préférée), la tondeuse reste parmi les solutions les plus prisées des Français pour entretenir leur pelouse. D’après des chiffres publiés sur Planetoscope, elle est utilisée par près d’un tiers des ménages français, et environ 700 000 modèles sont vendus chaque année, rien que dans l’Hexagone. Si vous projetez d’investir prochainement dans une tondeuse à gazon, l’erreur la plus fréquente est de ne prendre en compte la superficie du terrain. Voici quelques conseils pratiques pour choisir un modèle adapté à une pelouse de plus ou moins 500 m².

Une tondeuse à gazon thermique ou électrique ?

Pour un jardin de 500 m², vous pouvez opter pour une tondeuse électrique ou thermique. Néanmoins, sachez qu’en raison de la superficie, il est quand même fortement conseillé de choisir un modèle fonctionnant à l’essence. En effet, une tondeuse électrique filaire ne vous permettra pas de couvrir l’intégralité de votre terrain. Par ailleurs, l’autonomie d’un modèle sans fil, ou même d’une tondeuse robot autonome, peut être insuffisante pour tondre votre pelouse en une seule fois. Certes, les tondeuses thermiques nécessitent un entretien spécifique et sont relativement bruyantes et polluantes. Cependant, elles bénéficient d’une meilleure autonomie que les machines fonctionnant avec une batterie et facilitent grandement l’entretien de votre jardin.

Une tondeuse à autotractée ou manuelle ?

Pour économiser, vous pouvez être tenté d’investir dans une tondeuse manuelle « premier prix » ou d’entrée de gamme. Toutefois, comme son nom l’indique, elle doit être poussée à la force des bras et peut rendre la tonte de votre pelouse assez épuisante. Pour faciliter l’entretien de votre gazon, il est fortement conseillé de choisir un modèle thermique « autotracté ». Avec ces dernières, vous n’aurez pas à fournir le moindre effort, dans la mesure où son moteur la fait avancer toute seule. Il vous suffit d’enclencher la poignée permettant de la faire avancer et de la guider. Quant aux modèles « autoportées », plus « luxueuse », elles demandent un investissement beaucoup plus important. Afin de garantir une qualité de la tonte optimale et de bénéficier d’un meilleur confort d’utilisation, il est également recommandé de choisir un moteur suffisamment puissant. Une tondeuse avec une cylindrée de 145 cm3 ou de 160 cm3 devrait normalement faire l’affaire.

La bonne largeur de coupe

Pour faciliter davantage l’entretien de votre pelouse, optez pour une largeur de coupe relativement large. De manière générale, les tondeuses thermiques ont une largeur de coupe allant de 33 à 41 cm. Au cas où vous choisiriez une largeur plus petite, vous devez compter une bonne trentaine de minutes pour tondre 500 m² de gazon. En revanche, si vous investissez dans un modèle avec une largeur de coupe plus importante, la durée de tonte s’en verra réduite, c’est assez logique, mais il faut y penser. Sur les grandes superficies, cela représente un gain de temps non négligeable. À noter toutefois que le choix du modèle doit être effectué en fonction de votre terrain. Dans un jardin présentant de nombreux obstacles, il est préférable de choisir une largeur de coupe plus restreinte, afin de bénéficier d’une meilleure maniabilité, pour éviter les pâquerettes par exemple (clin d’œil).

Et la hauteur de coupe ?

La hauteur est également un critère à ne pas négliger pour entretenir correctement votre pelouse. Il faut savoir qu’à certaines périodes de l’année, notamment au début du printemps, vous devrez adapter votre hauteur de coupe. La longueur « idéale » est de 3 cm pour une pelouse ornementale et de 5 cm pour un gazon d’agrément. Si vous souhaitez respecter ces hauteurs de coupe, vous devez utiliser une tondeuse équipée d’une lame réglable en hauteur. Le mieux est de privilégier les modèles proposant la possibilité d’ajuster la lame à plusieurs niveaux.

N’oubliez pas la fonction mulching

Si certaines tondeuses effectuent une coupe simple, d'autres proposent la fonction mulching, on vous en parle dans de nombreux articles sur NeozOne. Cette fonctionnalité vous permet de réduire votre charge de travail en dispersant directement les brins coupé sur votre gazon (pas de collecte et pas de déchèterie). La pelouse fraichement tondue tiendra le rôle d'engrais naturel et de paillis protecteur. Cela protège votre jardin de la sècheresse tout en réduisant votre consommation d'eau.