Quels légumes planter en février dans le jardin potager ?

Le mois de février vient de débuter, mais il est celui d’un retour annoncé au potager ! Eh oui, si vous rêvez de belles récoltes au printemps, c’est maintenant qu’il faut vous retrousser les manches et penser à vos plantations. Que ce soit en pleine terre, sous serre, ou voile d’hivernage, certaines espèces végétales s’accommodent parfaitement du temps froid de février. Rassurez-vous, ni fraises, ni tomates, ni courgettes, elles sont bien trop frileuses pour l’hiver. Néanmoins, si vous aimez agrémenter vos plats d’oignons ou d’échalote, ou vous offrir une bonne salade de laitue ou de pommes de terre, c’est maintenant qu’il faut les semer. Alors, qu’est-ce qu’on plante en février ? Réponse dans cet article.

Les échalotes : les premières du potager

Démarrer son potager avec des échalotes, c’est faire le choix de la simplicité et de l’efficacité. Les variétés demi-longues et rondes comme la Mikor, l’Hermine ou la Meloine s’accommodent très bien d’un semis d’hiver. En pleine terre, il suffit d’espacer les bulbes de 25 cm et de prévoir 30 cm entre les rangs. Vous préférez le jardinage en pots ? Un bac de 40 cm de large pourra accueillir jusqu’à sept plants. Côté entretien, rien de bien sorcier : un arrosage régulier et un peu de patience suffiront. Vous pourrez les récolter quelques mois plus tard, et vous verrez, c’est toujours une fierté de cuisiner ses propres échalotes maison !

Les pommes de terre : un pari réussi ?

Chez nous, les patates, c’est une Institution, et je n’en plante jamais, car j’ai la chance d’avoir un producteur dans mon village ! Mais, si vous souhaitez ramasser vos pommes de terre dans quelques semaines, c’est le moment de les planter. Seule condition tout de même : habiter une région plutôt douce ! Pour les autres, il faudra patienter encore un peu. Si vous avez la chance de pouvoir vous lancer dès février, optez pour des variétés précoces comme la Rosabelle, l’Ostera ou la Belle de Fontenay.

Avant de les planter, faites-les germer dans un endroit frais et lumineux. Ensuite, creusez des sillons de 15 cm de profondeur et espacez vos tubercules de 30 à 40 cm. Placez-les germe vers le haut, recouvrez-les de terre sans trop tasser et le tour est joué ! Arrosez légèrement et surveillez la levée. Une fois que vos plants atteignent 20 cm, pensez à les butter, c’est-à-dire remonter la terre autour des pieds pour favoriser leur croissance.

Les oignons : un classique

Février, c’est aussi le moment de penser aux oignons de conservation. Le semis débute à la fin du mois et peut s’étaler jusqu’en avril. Pour mettre toutes les chances de votre côté, creusez des sillons d’un centimètre de profondeur et espacez vos graines d’au moins 25 cm. Ce petit coup de pouce leur permettra de s’épanouir sans encombre. Mais attention aux gelées ! Elles peuvent fragiliser vos jeunes pousses. Pensez à les protéger avec un voile d’hivernage si besoin. Et, surtout, n’oubliez pas d’éclaircir les semis : garder les plants les plus robustes garantira une belle récolte d’ici à quelques mois.

Les laitues : un avant-goût du printemps

Rien de tel qu’une bonne salade croquante pour accompagner vos repas printaniers ! Et pour en profiter tôt dans la saison, février est le moment idéal pour semer vos laitues de printemps. Mais, attention, elles n’aiment pas le froid glacial : il faudra les semer sous abri. Utilisez un tunnel, une serre ou un châssis pour les protéger. Espacez vos semis d’environ 30 cm et, au bout d’un mois, repiquez les plants les plus vigoureux en veillant à ne pas enterrer leur collet. Un peu d’eau, un peu de patience et vous aurez bientôt des laitues d’une fraîcheur incomparable ! Et vous, que prévoyez-vous de planter en février ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .