Tout savoir sur l’isolant multicouche, les avantages et les inconvénients

En matière d’isolation, nous vous avons proposé de nombreux sujets pour vous aider à améliorer les performances thermiques de votre maison. Cependant, nous n’avons pas encore abordé le sujet de l’isolant mince multicouche, aussi appelé PMR, IMR, films minces, isolants thermo-réflectifs, isolants minces par thermo-réflexion ou barrières radiantes. Ce matériau peut être utilisé comme isolant seul ou en complément d’une isolation existante. Souvent connu, mais peu privilégié, il pourrait être un allié inattendu pour renforcer votre isolation et, par conséquent, économiser sur vos futures factures de chauffage. Découvrez ce qu’est un isolant mince multicouche et, par ailleurs, ses avantages et ses inconvénients.

Un isolant mince multicouche, qu’est-ce que c’est ?

L’isolant mince multicouche est un matériau constitué de plusieurs couches de film plastique aluminisé ou de feuilles d’aluminium. Entre ces différentes couches, on peut retrouver des matières de différentes origines : de la mousse synthétique, du feutre d’origine végétale ou animale, ou encore du polyéthylène à bulle (papier-bulle). Comme tous les matériaux isolants, leur résistance thermique est due à leur conductivité et à leur faible épaisseur. « La valeur de résistance thermique R intrinsèque des produits minces réfléchissants (produit seul sans lame d’air complémentaire) varie généralement de 0,1 à 1 m²K/W », selon une note du GS n° 20 sur cstb.fr.

Pour un maximum d’efficacité, ces isolants doivent être associés à d’autres isolants. Par exemple, en associant un produit réfléchissant à des lames d’air immobiles, on atteint une valeur R de 0,5 à 2 m²K/W. Depuis 2007, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) classe les isolants minces multicouches comme compléments d’isolation thermique. En termes d’isolation acoustique, l’isolant mince multicouche serait moins performant que les autres types d’isolants avec des valeurs de 5 à 20 fois plus faibles.

Des avis qui divergent sur la dénomination de cet isolant

Si les qualités isolantes ne sont pas remises en cause, le BM TRADA Certification, organisme britannique, et l’ADEME, agence de la transition écologique française s’opposent sur un point. Selon le BM TRADA Certification, 3,4 cm d’isolant mince multicouche seraient équivalents à 20 cm de laine de verre. Pour l’ADEME, 2 cm d’isolant mince multicouche représenteraient seulement l’équivalent de 6 cm de laine de verre. Peut-être l’une des raisons pour laquelle ce produit isolant ne bénéficie pas d’aides étatiques en France, pour le moment. Nous en reparlerons plus tard.

Quels sont les avantages de l’isolant mince multicouche ?

Grâce à sa conception fine, cet isolant vous permet de maximiser votre surface habitable tout en assurant une isolation efficace. Son installation est un jeu d’enfant, car il est léger, souple et facile à manipuler. Pas besoin de main-d’œuvre importante, vous pouvez même le mettre en place vous-même avec un cutter et des agrafeuses. Parfait pour les surfaces difficiles à isoler, assurez-vous simplement de suivre les instructions d’installation pour une efficacité optimale. La robustesse de ce matériau est à souligner, car il résiste au feu, à l’humidité et aux rongeurs. Non seulement il est durable, mais il est également non toxique, assurant la sécurité de votre environnement. De plus, cet isolant est résistant à la vapeur d’eau, procurant une protection supplémentaire contre les éléments. Utilisez-le en complément d’isolation pour des travaux de rénovation énergétique simples et efficaces. Optez pour cet isolant polyvalent pour une habitation confortable, sûre et économe en énergie !

Quels sont les inconvénients de l’isolant mince multicouche ?

Comme nous venons de vous l’expliquer, ses performances thermiques ne sont pas optimales pour une isolation complète de votre maison. Cependant, il s’avère parfait pour isoler les portes de garage ou comme sous-couche à installer sous le carrelage. Pour ce qui est de l’isolation phonique, ses performances sont limitées comme mentionné précédemment. De plus, ce matériau n’est pas réputé pour être l’un des plus durables. Il peut donc se dégrader avec le temps, notamment à cause de l’accumulation de poussière qui peut affecter son pouvoir thermo-réfléchissant.

Combien coûte l’isolant mince multicouche ?

Le prix est peut-être son principal avantage, qui en fait un choix de référence pour les petits budgets. Ce dernier varie de 5 à 30 € le mètre carré, en fonction de la qualité de l’isolant mince multicouche choisi. Bien entendu, le prix indiqué est celui du matériau brut, que vous poserez vous-même. Si vous envisagez la pose par un professionnel, il faudra comptabiliser la main d’œuvre, ce qui fera évidemment gonfler la facture finale. Cependant, vous ne pourrez pas compter sur les aides de l’État pour installer ce type d’isolant. En effet, à l’heure actuelle, il n’est éligible ni par MaPrimeRénov ni par les dispositifs CEE (certificats d’économie d’énergie). De plus, sachez que les isolants minces multicouches ne sont pas conformes à la norme RT 2012 (réglementation thermique en vigueur), s’ils sont utilisés seuls. Connaissiez-vous l’existence de ce type d’isolant ? L’avez-vous déjà installé et qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .