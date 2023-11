À quoi sert une vanne EGR, comment l’entretenir ou la remplacer ?

Lorsque l’on utilise notre voiture, nous savons combien les pannes peuvent arriver sans prévenir. Parfois, nous pouvons les prévenir en changeant les pièces d’usure,tandis que parfois, nous pouvons seulement les guérir, notamment lorsqu’il s’agit d’une casse ou d’une panne soudaine. Toutes les pièces d’un moteur ont une durée de vie limitée. Il faut alors savoir les identifier et, par ailleurs, les changer avant que la panne ne vous arrive, généralement quand vous vous trouvez à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous ! Parmi ces pièces détachées que l’on ne connaît pas très bien, il y a la vanne EGR qui provoque, en cas de panne, une perte de puissance moteur, qui se met en sécurité.

À quoi sert la vanne EGR dans votre voiture ?

Si vous possédez un véhicule essence ou électrique, vous n’êtes pas concerné par la vanne EGR, puisqu’elle ne se trouve que sur les véhicules à moteur diesel. Cette vanne Exhaust Gaz Recirculation (EGR), qui se trouve entre le moteur et le radiateur, a pour objectif de favoriser la recirculation des gaz dans la chambre de combustion du moteur. Cette opération mécanique se fait à bas régime et a pour rôle de limiter la pollution liée au gas-oil. En d’autres termes, elle permet aux véhicules diesel, considérés comme plus polluants que les autres, de réduire leurs émissions de gaz polluants. La vanne EGR permet aussi de mieux recycler les gaz d’échappement. Lorsque que celle-ci est en panne, les gaz polluants ne sont donc plus recyclés et le moteur « s’étouffe », ou plutôt se met en sécurité pour rester sur un bas régime.

Quels sont les principaux symptômes d’une panne de vanne EGR ?

Attention, si la panne d’une vanne EGR n’empêche pas la voiture de rouler, elle peut provoquer des dommages sur vos injecteurs. Et lorsque celle-ci commence à présenter des signes de fatigue, c’est vers un garage qualifié qu’il faut absolument vous diriger. Concernant les symptômes, ils sont plusieurs à indiquer que la vanne EGR est à changer. Pour notre propre expérience, ce fut la perte de puissance de notre Audi A3 qui avait été le signe d’une vanne EGR à changer. Bloquée à 110 km/h sur l’autoroute, il était impossible d’accélérer dès la vitesse dépassée, à moins de relancer le moteur. Il est également possible de ressentir une sensation de calage, sans raison apparente… Du côté des symptômes observables de manière visuelle, une fumée noire qui s’échappe du pot d’échappement n’est jamais bon signe. De plus, puisque la vanne EGR fait office de filtre anti-pollution, normalement le voyant sur votre tableau de bord devrait s’allumer. Enfin, si vous constatez que votre plein de gas-oil dure beaucoup moins longtemps qu’à l’accoutumée, il se peut que votre vanne EGR soit à changer rapidement.

Changer une vanne EGR, combien cela coûte-t-il ?

Comme pour toutes les réparations, le prix du changement d’une vanne EGR va dépendre du modèle de votre voiture. C’est une réparation qui reste relativement chère, en fonction de votre véhicule, mais qui doit absolument être réalisée par un garage. Le tarif moyen débute aux alentours de 200 € (main d’œuvre et pièce comprises) et l’intervention dure de 3 à 5 h. Les prix varieront également en fonction de votre zone géographique. Pour une Renault Clio III 1.5 DCI 75 CH, il faudra compter pour un tarif situé de 164,28 € à 374,11 €. Pour notre Audi A3, le prix moyen constaté est de 661,44 € et peut grimper jusqu’à 1 175, 59 € pour une Renault Mégane III 1.5 DCI 110. Comme vous pouvez le constater, comme le cas de tous les véhicules, le prix varie du simple au quadruple, en fonction du modèle que vous possédez. Malgré le prix, il est fortement déconseillé de démonter, de nettoyer ou de changer la vanne EGR soi-même, vous pourriez provoquer des dommages irréversibles sur votre moteur !

Pourquoi est-ce indispensable de procéder au remplacement de la vanne EGR ?

Si vous possédez un véhicule diesel, mais que vous êtes considéré comme un « petit rouleur », vous prenez le risque de voir votre vanne EGR s’encrasser rapidement. En effet, lorsque vous roulez peu, le moteur diesel s’encrasse et produit de la calamine, qui vient se fixer sur la vanne EGR. Et c’est lorsque vous roulez en ville, donc en sous-régime pour votre moteur, que la vanne EGR a tendance à s’encrasser. Cette vanne sert à baisser le taux de pollution d’oxyde d’azote (NOx), notamment en permettant la recirculation des gaz. Elle fonctionne comme un clapet qui s’ouvre et se referme à intervalles réguliers. Si celle-ci est encrassée, elle peut soit rester fermée, soit être ouverte en continu. Dans le cas d’une vanne EGR fermée, vous produirez alors une grande quantité d’oxyde d’azote et le voyant anti-pollution devrait vous rappeler à l’ordre. Si, en revanche, celle-ci reste ouverte, c’est directement votre moteur qui en souffrira au niveau des injecteurs, puisqu’il n’aura plus de remparts contre la crasse produite par le combustible.

Que peut-on faire en attendant le rendez-vous au garage ?

Parfois, il est difficile d’avoir un rendez-vous rapidement au garage, et la vanne EGR, si elle est HS, ne relève pas d’un appel à l’assistance pour un dépannage urgent. C’est une panne assez classique, qui nécessite une intervention rapide, mais pas immédiate. En attendant votre rendez-vous ou pour éviter la panne, il faudrait effectuer un nettoyage de celle-ci, tous les 20 000 km environ. Plusieurs options s’offrent à vous pour un nettoyage périodique. La première solution consiste à effectuer un décalaminage en roulant à haut régime pendant quelques minutes afin de brûler la calamine qui encrasse la vanne EGR. La seconde solution consiste à essuyer la vanne EGR avec un chiffon imbibé de solvant. Enfin, il existe dans le commerce des kits de nettoyage pour vanne EGR, qu’il suffit de verser dans le réservoir. Il suffit alors de verser le produit dans 20 l de gas-oil, puis de rouler pendant 15 km à haut régime. Quelle que soit la solution d’attente choisie, le plus judicieux est de la faire changer dès les premiers signes de fatigue identifiés. Si vous laissez traîner, les réparations qui s’ensuivront pourraient vous coûter beaucoup plus cher !