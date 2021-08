Black Bean : une caravane goutte d’eau bien équipée pour s’isoler en pleine nature

Les caravanes goutte d’eau sont appelés ainsi en raison de leur forme: la remorque habitable présente des courbes évoquant celles d’une goutte d’eau ou d’une larme, mais on peut aussi y voir un haricot géant ambulant.

C’est probablement la raison pour laquelle Bean Trailer, une petite entreprise de Salt Lake City, dans l’Utah aux États-Unis, a choisi de s’appeler ainsi. L’entreprise Black Bean propose des camping-cars de type goutte d’eau, mais sans les problèmes inhérents aux modèles traditionnels. En effet, ces derniers ne bénéficient pas d’une conception homogène qui garantit le confort, la solidité et la durabilité des caravanes Bean Trailer.

Une conception soignée et pensée pour un usage tout-terrain

Le Black Bean est le dernier bébé de la compagnie de Salt Lake City. Cette caravane proposée en édition limitée est disponible tout en noir pour présenter un look à la fois agressif et imposant. Bean Trailer propose avec son nouveau modèle une caravane de 4,8 mètres de long montée sur un châssis en acier renforcé par un revêtement thermolaqué. Le modèle propose une garde au sol inhabituelle de 51 cm, ce qui est largement au-dessus de la moyenne pour ce type de caravane. Un accouplement articulé multidirectionnel robuste assure la fixation au pick-up.

Le Black Bean adopte deux pneus tout-terrain pour assurer une excellente adhérence au sol, quelle que soit la nature du terrain sur lequel il roule. Ceux-ci sont noirs comme la carrosserie en fibre de verre du camping-car. Pour conserver au maximum une couleur uniforme, les vitres de la remorque sont également teintées. Pour ceux qui ont un problème avec le noir, le constructeur américain propose d’autres coloris: gris, blanc et vert clair.

Le Black Bean peut rouler partout

La caravane tout-terrain a été conçue pour rouler dans la nature sauvage. Elle possède un grand coffre pour abriter son installation électrique qui repose sur une grosse batterie au lithium de 210 Ah. La suite électrique comprend également un chargeur et un système de gestion de batterie Victron.

L’installation permet une personnalisation avec une batterie de 420 Ah et un onduleur de 2 000 W. La combinaison peut faire office d’alimentation de secours pour la maison en cas de coupure de courant. Bean Trailer a même prévu un panneau solaire incurvé pour son nouveau bébé. Sa forme fait que le matériel photovoltaïque s’adapte facilement à la carrosserie de la caravane.

Avec tout ce qu’il faut pour vivre loin et longtemps

Les camping-cars goutte d’eau sont souvent critiqués pour leur manque de confort et d’équipements. Leur taille réduite limite effectivement le nombre des options qu’il est possible d’installer. Le Black Bean ne connaît pas ce problème: la caravane est une référence en termes d’agencement et d’optimisation de l’espace.

Cela lui permet de proposer un réfrigérateur, un four, une bombonne de gaz et un plan de cuisine avec évier. À noter qu’un système de chauffage d’eau est également disponible en option additionnelle. Pour profiter de ce camping-car tout-terrain, il faudra débourser au moins 37 000 dollars pour le modèle standard.