Clic-Light, un harnais lumineux pour être mieux vu en deux-roues

Vous connaissez probablement le slogan « Bien Voir et Être vu » largement relayé par le ministère de l’Intérieur depuis des années. Au départ, ce message s’adresse aux automobilistes qui doivent veiller à conserver un éclairage intact sur leur véhicule. Avec l’explosion des ventes de vélos en tous genres, ce message s’adresse également aux cyclistes… Lorsque l’on possède une voiture, il est simple de mettre son clignotant mais lorsque l’on circule à vélo, nos bras nous servent à changer de direction. Et les automobilistes ne voient pas toujours le bras se tendre pour tourner. Pour remédier à ce problème de sécurité, une start-up française invente le Clic-Light. Ce dispositif lumineux pour cycliste devrait éviter bien des accidents. Présentation.

Clic-Light c’est quoi ?

Clic-Light est une solution lumineuse qui s’installe sur le dos de l’utilisateur, cela permet de signaler les changements de directions et la présence. Ce dispositif lumineux ingénieux est l’œuvre de Road Light, un start-up française, basée près de Toulouse. Il a été présenté lors du CES de Las Vegas et s’adresse aux cyclistes bien sûr, mais également aux motards, conducteurs de scooter, trottinettes, hoverboard ou autres. Tous les deux roues sont concernés par cette innovation qui nous semble indispensable.

Comment ça marche sur les vélos ?

Le dispositif Clic-Light s’installe sur le dos de l’utilisateur au moyen de sangle comme un sac à dos. Les sangles étant réglables, il peut d’ailleurs aussi s’installer sur le sac à dos. Grâce à une petite télécommande à installer sur le guidon, l’utilisateur pourra activer plusieurs fonctions :

Les clignotants

Un feu de détresse

Les feux de position

Un feu antibrouillard

Les amateurs d’hoverboard ne possédant pas de guidon, il suffira de conserver la télécommande dans sa main. Sur cette télécommande d’ailleurs, vous aurez un retour des feux allumés.

Et pour les motos c’est comment ?

Le Clic-Light est connecté ! Cela veut dire qu’il peut se connecter directement sur le système de signalisation de la moto ou du scooter. Il suffit de brancher un câble 8 fils sur le véhicule. A la mise sous tension, le feu de position s’allume instantanément, ensuite, les clignotants ou feu de brouillard sont synchronisés avec les éclairages d’origine. Pour ces véhicules c’est donc un double éclairage qui est proposé : sur l’engin et sur le pilote !

Quelques données techniques

Le Clic-Light permet d’être vu à au moins 400 mètres et une fonction spéciale permet d’adapter la luminosité du dispositif à la lumière extérieure. L’hiver, la nuit tombe évidemment plus vite et ce dispositif permet d’être vu en toutes circonstances, sans aucun réglage préalable. Livré avec deux batteries à charger via USB-C, l’autonomie du dispositif est de 10 jours environ. Le Clic-Light coûte 129€ et est livré avec le harnais, la télécommande et le support de fixation.

Quels équipements obligatoires à vélo ?

Malgré une récente tentative de lois sur l’obligation du port du casque à vélo, ce ne sera pas pour cette année à priori. La proposition de loi a en effet été retirée par le député qui l’avait proposée. La ministre de l’Écologie et les associations de cyclistes craignant que cela annihile la pratique du vélo… En attendant, le casque reste obligatoire mais uniquement pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les adultes, le gilet réfléchissant est obligatoire en cas de baisse de luminosité, tout comme des éclairages en état de fonctionnement et un avertisseur sonore. Même si cela n’est pas obligatoire, rien de vous empêche de porter un casque, pour votre sécurité !

