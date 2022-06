Combi Bulli : Volkswagen transforme un half-track fox à quatre essieux en véhicule capable de gravir les montagnes !

Comme souvent, certaines inventions naissent d’un besoin de l’inventeur ! Kurt Kretzner est passionné d’escalade dans les montagnes Autrichiennes et il est aussi mécanicien chez Volkswagen. Quel rapport entre les deux penserez-vous peut-être ? Lors de ses virées escalade, le mécanicien transporte son matériel de ski, lourd et encombrant, ce qui peut parfois représenter un danger, notamment lors de descente… Et, il remarque qu’aucune camionnettes ou véhicule n’a de capacités tout-terrain de haut niveau pour affronter les pentes raides… Qu’à cela ne tienne, il décide de le créer lui-même grâce à un Half-track Fox, un vieux van Volkswagen des années 60. Et, évidemment, il ne le créé par pour lui, mais pour les gardiens, chasseurs, médecins, qui doivent se rendre en haute montagne avec beaucoup de matériel. Présentation.

Un Bulli tout-terrain

Kretzner a converti le Bulli en un T1 à quatre essieux – dont deux équipés d’un mécanisme d’entraînement par chaîne et de deux pneus doubles pour diriger le véhicule. Volkswagen dit même de ce véhicule qu’il serait probablement le plus performant des tout-terrains pour les pentes de montagne ! Pour réaliser cette prouesse, le mécanicien a fait appel à VWCV Classic Vehicles qui vient de terminer de remettre à neuf le véhicule de 60 ans de Kretzner. Le T1 avait été produit en 1962 par l’usine de Hanovre puis envoyé en Autriche où Kretzner l’avait transformé.

Les étapes de la transformation

Il aura fallu quatre ans au mécanicien passionné d’escalade pour transformer son véhicule… Il a d’abord installé un double essieu directeur avec pneus doubles de 14 pouces et bandes de roulements rugueuses à l’avant. Le second double essieu avec entraînement par chaîne a été installé à l’arrière avec des chaînes montées sur des roues de 13 pouces. Il a conçu également les éléments en aluminium avec des blocs de caoutchouc pour éviter d’abimer le bitume. Chaque roue était équipée d’un frein et un différentiel automatique à glissement limité qui permet une répartition uniforme de la propulsion même dans la neige profonde. Volkswagen explique : “le T1 tirait sa puissance de son moteur à plat standard de 25 kW / 34 ch d’une cylindrée de 1 192 cm3. Le Half-track Fox a atteint une vitesse de pointe de 35 km/h et n’était donc que légèrement plus lent que le membre du règne animal dont il tire son nom”.

Des chenilles résistantes à toute épreuve !

A l’intérieur, l’équipe de VWCV Classic Vehicles a choisi des éléments en bois de pin et de hêtre pour aménager le fourgon… En février 2022, la restauration était achevée et le véhicule pouvait gravir les montagnes… Le but de Kretzner était de construire un véhicule monté sur chenilles mais dont la direction serait très maniable. Au lieu d’utiliser la direction par chaîne, il a installé des chaînes uniquement que les essieux à moteur reliés à un mécanisme de direction à roues avant doublé.

Le nouvel Half-track Fox idéal est facile à conduire et vous permet de maîtriser en toute sécurité et confortablement tous les terrains difficiles. La neige, le sable, les sols pierreux, les prairies de montagne, les petits ruisseaux et les bois peuvent tous être parcourus dans ce véhicule. En tout cas, il a de la gueule, ça c’est certain !