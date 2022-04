Une étonnante maison container toute en hauteur, fabriquée avec 6 containers superposés

Pour vos prochaines vacances si vous envisager les Etats-Unis, et plus particulièrement l’Alabama, nous avons peut-être un endroit très insolite à vous faire découvrir… Plusieurs conditions seront à respecter si vous voulez profiter de cette étrange habitation ! Il faudra aimer les cabanes dans les arbres, la vie en maison container, avoir impérativement plus de 12 ans et surtout…. Ne pas avoir le vertige ! Bon, il faudra aussi d’éviter les soirées trop arrosées car la marche est haute et pourrait vous être fatale ! A Ladonia, ville de l’Alabama à l’ouest de Dallas, se trouve la plus extraordinaire maison container et elle est probablement unique au monde… Une tour Eiffel en container maritime, c’est un peu le concept de la « Air Castle » et vous allez vite comprendre pourquoi ! Découverte.

Air Castle, un vrai château dans les airs !

Le nom de cette étonnante maison container ne pouvait probablement pas être mieux trouvé… Un château dans les airs qui propose une surface habitable de 150 m² mais qui s’élève à 16 mètres de hauteur… La raison ? Quatre containers maritimes ont été empilés les uns sur les autres, raccordés par des escaliers pour faire une maison à étage… Mais les propriétaires ont dû se dire que ce n’était pas encore assez haut… Ils ont donc ajouté un patio couvert sur le dernier container, et une terrasse découverte tout en haut de la structure…

L’intérieur du Air Castle…

Donc, si vous n’avez pas le vertige, vous disposerez de la totalité des pièces pour un séjour inoubliable, avec évidemment, un panorama inimaginable à ras du sol ! Vous allez littéralement pouvoir toucher le ciel. La maison dispose de deux chambres avec chacune un lit pour deux personnes, une salle de bain cabane qui se fond avec la nature avec un intérieur dans un style campagnard moderne. Vous disposerez en outre de 5 balcons, d’un porche grillagé au 3ème étage et d’un jacuzzi sur ce même étage. Au-dessus, un petit patio aménagé avec un salon de jardin pour prendre de la hauteur lors de vos instants détente…

Et si vous êtes aussi téméraire que courageux, vous pourrez vous aventurer sur la terrasse qui surplombe la structure ! Le confort moderne n’a pas été oublié puisque les visiteurs disposent de tous les équipements possibles pour la cuisine, le linge et une connexion Wi-Fi. En revanche, dans cette maison container, les enfants de moins de 12 ans et les animaux de compagnie ne sont pas admis… On peut comprendre que la hauteur de cette maison soit un danger pour eux. La vue doit être complétement imprenable depuis 16 mètres de haut ! Dans le descriptif, il est noté que vous pourrez admirer les oiseaux, les cerfs, les porcs sauvages, les ratons laveurs, les écureuils… Pensez à prévoir des jumelles… Pour les étoiles, un télescope est prévu au dernier étage en revanche !

Combien coûte une nuit dans le Air Castle ?

A demeure exceptionnelle, prix exceptionnel évidemment ! Cette magnifique maison container se loue obligatoirement pour deux nuits consécutives, et une nuit coûte 302€ auxquels il faut ajouter 69€ de frais annexes. Soit une nuit aussi chère que dans un palace à 370,50€ doit 741€ pour deux nuits… La rareté se paie au prix fort on dirait, mais ce doit vraiment être un endroit magnifique ! Vous pouvez réserver le Air Castle sur AirBnb !