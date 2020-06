Cowboy revient avec une troisième génération de vélos électriques dotés de meilleures caractéristiques

Le marché des vélos électriques continue de s’étoffer avec le lancement de nouveaux modèles toujours plus pratiques et performants. La prochaine nouveauté en date est la troisième génération de vélos électriques de la marque belge Cowboy. Cette dernière a en effet annoncé le vélo Cowboy 3 dont les premières livraisons sont prévues fin juillet.

Encore quelques similarités avec le Cowboy 2 : Le vélo électrique Cowboy 3 partage encore plusieurs similarités avec son prédécesseur, le Cowboy 2 : il est notamment doté de la même esthétique élégante et épurée, avec le même guidon parfaitement droit et le même cadre en aluminium qui est de forme triangulaire, avec des lumières en forme de pilule. Il en est de même pour la selle, les freins hydrauliques et les plaquettes de frein, ils restent les mêmes que pour le Cowboy 2.

Le nouveau modèle embarque également le même moteur électrique de 250 W, toujours alimenté par une batterie de 360 Wh qui offre une autonomie maximale de 70 km. La batterie est amovible et se charge complètement en 3,5 heures. Enfin comme pour le Cowboy 2, le contrôle d’assistance moteur du Cowboy 3 ne nécessite ni engrenages, ni boutons. L’assistance se déclenche automatiquement dès que l’utilisateur du vélo se met à pédaler.

Plusieurs améliorations techniques

Avec le Cowboy 3, les fidèles de la marque belge auront droit à plusieurs améliorations techniques : le nouveau vélo électrique est doté d’une courroie en carbone, et non d’une courroie en caoutchouc et en fibre de verre comme ses prédécesseurs. Les pneus Panaracer standard des précédents modèles laissent également place à des pneus sur mesure avec une couche de protection contre les crevaisons et des jantes plus grandes.

Cowboy a également décidé d’apporter quelques modifications au niveau de rapport de vitesse de son nouveau vélo électrique qui est désormais un peu plus bas. Cela permet d’améliorer la vitesse pointe, mais de faciliter le pédalage à un feu de circulation.

Un vélo high-tech et connecté

Le Cowboy 3 est un vélo électrique connecté qui fonctionne de pair avec une application spéciale. Cette dernière embarque plusieurs fonctionnalités utiles telles que le déverrouillage automatique du vélo, l’alerte vol ou encore la détection d’accident avec l’option « appel automatique à un contact d’urgence ». Vraiment pratique, l’application propose également une fonctionnalité de mesure de la qualité de l’air.

Le Cowboy 3 est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 2 290 euros. Pour 89 euros en plus, les acheteurs ont droit à des garde-boues en option. Ils peuvent également choisir entre trois coloris différents : noir satiné, gris minéral et gris anthracite.