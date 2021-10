Ford invente un système d’échappement rétractable pour améliorer la pratique du tout-terrain

Lorsque l’on pratique le tout-terrain au volant d’un 4×4 par exemple, il y a souvent une partie du véhicule qui prend cher ! Et cette partie se situe au niveau du système d’échappement. Cette invention, devrait grandement améliorer la pratique du tout-terrain.

Il y a quelques temps, le patron de la marque Jeep, estimait que les acheteurs de 4 x 4 Ford Explorer Timberline s’étaient fait avoir à cause du système d’échappement du véhicule. Ce à quoi, le patron de Ford répondait que les véhicules Ford étaient bien accueillis par les clients, et que là était l’essentiel… Est-ce cette petite pique de Jeep, qui a poussé Ford à déposer un nouveau brevet d’échappement ?

Ford, une marque toujours prête à innover !

Que ce soit Ford, ou Jeep, les deux marques sont toujours prêtes à innover pour améliorer leurs véhicules. A ce titre, Ford vient de déposer un brevet pour un nouveau système d’échappement qui permettra de faciliter la pratique du tout-terrain.

En fait, ce serait deux brevets qui auraient été déposés, l’un en Allemagne, l’autre aux Etats-Unis… Ce qui évidemment, permettra à Ford d’équiper ses véhicules du nouveau système dans le monde entier…

Le brevet déposé concerne un système d’échappement qui serait rétractable… Et ce serait évidemment, un moyen génial pour éviter les casses ou les avaries sur ces pièces mécaniques, très sollicités en tout-terrain.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La plupart des systèmes d’échappement permettent de gravir une pente sans que cela ne touche à l’avant… Mais lorsqu’il s’agit de l’arrière du véhicule, c’est plus compliqué… Dans le jargon du tout-terrain, on dit que ça gratte un peu en dessous !

Si ça ne fait que gratter, ce n’est pas si grave, mais quand la rencontre avec un caillou se fait plus violente, cela peut vraiment endommager l’échappement du véhicule… Il arrive fréquemment que les échappements des véhicules tout-terrain soient rayés ou déformés. Et, à la longue, cela peut avoir un impact sur les performances du véhicule.

Le système Ford inclut un embout qui est physiquement séparé du tube d’échappement. Le fait qu’il ne soit pas solidaire du tube, permet un mouvement entre les deux parties. Le module de rétractation d’embout d’échappement (ETRM) s’attache et se fixe au tube dans une position la plus en arrière possible.

Ce qui, en même temps, sert de limite de course pour l’embout. Mais l’ERTM est également configuré pour avoir un actionneur, un engrenage et plusieurs roulements linéaires. Ce nouveau système d’échappement se compose d’un ensemble d’arbres d’extension qui se couplent avec les roulements linéaires.

Comment est-il contrôlé ?

Ford explique qu’un moteur électrique vient contrôler l’engrenage. Ce qui lui permet de déplacer les arbres d’extension au moyen d’un système de pignon et crémaillère. Un mouvement vers l’arrière (ou vers l’avant) peut donc se produire pour permettre l’extension ou la rétractation de l’échappement.

Si l’innovation semble si importante, c’est parce qu’elle pourrait permettre d’améliorer les conditions de circulation hors route. Mais également de protéger les systèmes d’échappements des véhicules qui ne seraient plus endommagés au moindre rocher rencontré. Et ce serait également de grosses économies pour les conducteurs et pour le constructeur. En effet, nul besoin de redessiner totalement un véhicule avec ce système d’échappement puisqu’il s’adapterait sur tous les véhicules existants. Un système rentable et prometteur !