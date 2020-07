Ford : la F-150 (version 2021) aura le droit à une version hybride

L’emblématique F-150 de Ford va bientôt revenir en version tout électrique ! Mais en attendant, le constructeur a dévoilé une version hybride de sa camionnette. Du changement sous le capot : Ford a annoncé que sa nouvelle F-150 embarquera une motorisation hybride qui associe le V6-biturbo et un moteur électrique de 47 chevaux.

Ce dernier est boosté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 1,5 kWh. Ford a également indiqué que le réservoir de son nouveau modèle est de 115 litres, ce qui permettrait à la voiture de parcourir l’impressionnante autonomie de 1 125 km sans avoir besoin de faire le plein !

Le design ne change presque pas

Sur le plan esthétique, la Ford F-150 hybride ne change pas beaucoup par rapport à ses prédécesseurs : le design reste le même, avec le même look puissant et imposant reconnaissable entre tous et qui a fait les beaux jours de la camionnette aux États-Unis. Le nouveau modèle aura toutefois droit à de nouveaux phares, 13 designs de roues possibles, mais aussi à une nouvelle calandre qui propose pas moins de 11 dessins différents.

Un intérieur entièrement modernisé !

Si côté design, pas grand-chose ne change, l’habitacle de la Ford F-150 hybride a été complètement repensé pour devenir plus moderne et high-tech. C’est ainsi que la nouvelle camionnette embarque un tableau de bord avec un large écran central de 12 pouces (8 pouces pour les versions plus petites). Pour ce qui est de la connectivité, la voiture est dotée d’un réseau internet intégré, mais aussi du système Sync5.

Crédit photo : Ford

Le confort est également au rendez-vous à l’intérieur de la F-150 hybride de Ford : il est en effet possible de faire basculer et disparaître le sélecteur central du tableau de bord pour former une table pour poser un ordinateur. Il est également possible de coucher les sièges avant à 180 degrés pour former un petit lit bien confortable. Enfin pour encore plus de confort et de praticité, la voiture propose un immense bac de rangement sous son siège arrière.

Crédit photo : Ford

Une voiture hybride… mais pas que

En plus d’être un peu plus verte sous le capot, la prochaine Ford F-150 intègre également la fonction mains libres : baptisé « Active Drive Assist », le système est composé d’une caméra infrarouge orientée vers le conducteur pour surveiller s’il regarde bien la route.

Crédit photo : Ford

Ainsi en cas de malaise ou autres problèmes qui pourraient obliger le conducteur à quitter la route des yeux, l’assistance mains libres prend immédiatement le relais. Mais pour encore plus de sécurité, la camionnette F-150 embarque également d’autres fonctionnalités pratiques, telles que le freinage d’urgence automatique ou la détection des piétons.

On ne sait pas encore quand exactement la Ford F-150 hybride va débarquer sur le marché, mais le constructeur automobile américain ne devrait pas tarder à donner des nouvelles supplémentaires sur la version hybride de sa camionnette la plus vendue aux États-Unis.