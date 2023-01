Horonuku : le record du monde de vitesse sur terre pulvérisé par une étrange voiture éolienne

Horonuku ! Drôle de nom, mais c’est celui choisi pour un prototype de char à voile hyper rapide. Une voiture éolienne créée par la startup Emirates Team New Zealand et dont le nom signifie « glisser rapidement à travers la terre », en maori. Ce véhicule vient de réaliser une prouesse, celle d’atteindre la vitesse de 222,4 km/h, soit le record du monde en la matière. Poussé par un vent de 22 nœuds, soit environ 40 km/h, l’Horokunu a réalisé son exploit sur le lac Gairdner en Australie-Méridionale. Piloté par Glenn Ashby, un marin professionnel, l’idée n’était pas tant de battre le record, mais d’aller le plus vite possible en repoussant les limites de l’aérodynamique. Retour sur ce dernier exploit technologique de 2022 !

Un véhicule éolien, quelle drôle d’idée

Comme le souligne Matteo de Nora, l’objectif du prototype n’est pas de battre des records de vitesse, mais de : « repousser les limites de l’aérodynamique, des forces structurelles, des méthodes de construction et des matériaux, et d’être à l’avant-garde de la technologie ». Le record du monde a été officialisé après de nombreuses vérifications et est conforme aux exigences de la FISLY (Fédération Internationale du Char à Voile). Le précédent record, détenu par le Britannique Richard Jenkins en 2009, a été battu de 20 km/h. L’inventeur de ce char à voile précise tout de même qu’avec davantage de vent et de meilleures conditions météorologiques, le record aurait pu être encore plus impressionnant.

Pourquoi ce char à voile a-t-il été inventé ?

En 2024, la Coupe de l’America, course reine de la discipline, aura lieu à Barcelone, et l’équipe de Nouvelle-Zélande a tout misé sur les nouvelles technologies qu’elle a explorées comme des défis à relever pour cette course emblématique. Le pilote de l’engin, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 2008, explique qu’il a pu réaliser cet exploit grâce au travail de toute une équipe et que la Nature l’a aussi un peu aidé. Glenn Ashby est persuadé que l’Horonuku pourra faire encore mieux, dès que la période de Noël et des vents faibles sera derrière lui. Et il compte bien se remettre aux commandes de l’engin pour un nouvel exploit !

Mais au fait, c’est quoi un char à voile ?

Le char à voile est un véhicule sur roues, propulsé par une voile. Les premiers chars à voile remontent à l’Égypte Antique, où ils étaient utilisés pour transporter des matériaux et se déplacer plus rapidement sur les grandes étendues de sable. En France, il devient un sport dans les années 1950 sur les plages du Nord et la fédération française voit le jour en 1964. Un char à voile se compose d’une coque dans laquelle le pilote s’installe assis ou allongé, d’un palonnier qui permet de faire pivoter la roue avant avec les pieds et de deux roues arrière. Le gréement, quant à lui, se compose d’un mât à l’avant de la coque, d’une voile (en résine ou fibre de verre). D’un cordage épais pour orienter la voile et d’une bôme en métal qui fait le lien, aussi appelé écoute, et la voile. Le vent pousse la voile, mais passe aussi des deux côtés pour pousser et aspirer le char.