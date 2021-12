La Citroën Ami se transforme en adorable buggy avec ce concept car imaginé par le constructeur automobile

La petite voiture électrique de Citroën, l’Ami, vendue entre autres dans les magasins Fnac et Darty n’en finit plus d’inspirer les concepteurs ! Il faut bien avouer que sa physionomie se prête parfaitement à toutes les créations possibles. Après un concept de mini-transporteur de Fret, c’est désormais en un adorable buggy que l’Ami se transforme !

Même si l’Ami est une toute petite voiture, le concept de l’Ami Buggy offre malgré tout, des espaces acceptables pour ranger ses affaires… Et elle semble prête pour l’aventure ! Son nom : My Ami Buggy Concept, qui semble aussi robuste que les autres véhicules participants au Dakar ! Présentation.

Le My Ami Buggy Concept vu de l’extérieur

Sur ce concept très réaliste, on retrouve un pare-buffle, des grilles pour protéger les phares et des pneus prêts à affronter les dunes du Sahara ! Avec ses ailes évasées et des glissières tubulaires de chaque côté, une galerie de toit avec des barres lumineuses et sa roue de secours en hauteur, elle est absolument prête pour l’aventure !

Bon, on vous l’accorde l’Ami reste malgré tout l’Ami, et au niveau autonomie, mieux vaudrait peut-être s’engager sur de petites étapes… Si son allure semble adéquate pour les rallyes, son autonomie et sa puissance restent les mêmes que sur l’Ami de base.

Elle ne vous fait pas penser à un autre véhicule tout-terrain de la marque aux chevrons ? Nous lui trouvons quelques traits qui nous rappellent la Méhari non ? D’ailleurs, elle s’équipe d’une toile imperméable qui permettrait d’affronter les pluies ou tempêtes de sable ! Comme la Méhari en son temps !

Et à l’intérieur c’est comment ?

A l’intérieur, on retrouve le confort d’une Citroën et l’ambiance chaleureuse d’une soirée autour d’un feu de camp… Une barre lumineuse à LED permet de créer une ambiance tamisée pour une veillée musicale puisqu’elle embarque aussi un haut-parleur intégré.

Côté confort, vous pourrez compter sur des sièges Advanced Confort, prêts à affronter les terrains accidentés ! Quant aux rangements, tous les compartiments autour de la cabine sont amovibles et transportent table de pique-nique ou tente de camping ! Il est également possible de visser une caméra sur le devant, afin de filmer ses exploits en toute sécurité !

Un concept car très réaliste !

C’est peut-être une mauvaise nouvelle, mais vous ne pourrez pas demander l’Ami Buggy au vieux barbu ! Ce n’est qu’un concept car imaginé par Citroën…. Cependant Citroën explique que de nombreux éléments de ce buggy ont été imprimés en 3D… Ce qui ouvre donc la porte à ceux qui maîtrisent l’impression 3D de récréer les éléments de l’Ami Buggy !

Mais, il n’est pas impossible que ce concept car devienne un jour une réalité ! On sait que Citroën aime jouer les transformations et il arrive parfois que leurs concepts deviennent des modèles de série… En attendant, demandez une imprimante 3D au Père Noël pour fabriquer votre buggy, cela devrait vous occuper un petit moment !