Le scooter électrique « Definition CE 04 » signé BMW Motorrad nous propulse directement dans le futur !

BMW Motorrad, la filiale moto de BMW, a profité de l’évènement #NEXTGen 2020 pour annoncer un scooter électrique pas comme les autres. Semblant tout droit sorti d’un film de science-fiction, le Definition CE 04 est un engin qui plaira sans nul doute à ceux qui désirent s’offrir un deux-roues au look futuriste. En fait, il ne s’agit pas du premier scooter électrique de la firme allemande. Il se présente comme le successeur du C-Evo lancé en 2014.

Un design novateur et des fonctionnalités avancées

Selon les informations du site Car Scoops, le Definition CE 04 n’est autre que la version finalisée du concept Link, présenté pour la première fois en 2017. Il est considéré à la fois comme un moyen de transport et un moyen de communication grâce à son design optimisé pour la mobilité urbaine et ses fonctionnalités qui permettent de rester connecté pendant le trajet. Justement, en matière de connectivité, un écran tactile de 10,25 pouces est prévu. Celui-ci sert d’interface entre l’engin et le conducteur.

Côté design, le Definition CE 04 n’a pas trop changé par rapport au prototype dévoilé trois ans plus tôt. Il possède une carrosserie basse et allongée. L’éclairage avant en forme de U et celui de derrière en forme de C lui procurent une élégance hors pair. On soulignera aussi le fait que ce nouveau scooter électrique de BMW dispose d’un coffre à ouverture latérale capable d’accueillir un casque et un sac.

Prix et disponibilité du BMW Motorrad Definition CE 04

Le constructeur a placé la batterie dans la partie inférieure afin d’améliorer le centre de gravité et procurer ainsi une meilleure sensation de conduite. En ce qui concerne les performances du Definition CE 04, BMW Motorrad ne s’est malheureusement pas encore exprimé sur ce sujet. On sait seulement que le véhicule est conçu pour les utilisateurs urbains qui parcourent environ 12 km par jour.

Certains spécialistes avancent de leur côté que le scooter possède une autonomie de 130 km. Sa puissance serait proche de celle d’un deux-roues thermique de 125 cc. Autant dire qu’on devrait pouvoir circuler avec si on détient un permis voiture.

Pour ce qui est du prix et de la date de sortie, ils sont encore inconnus. Sachez tout de même que le C-Evo coutait aux alentours de 15 000 € à sa sortie en 2014. Un prix qui ne l’a pas empêché de se vendre à plus de 3200 exemplaires en France !