Riazor : un nouveau scooter électrique de 2500W signé Urbet

Urbet vient de lever le voile sur le Riazor. Successeur du C-Line, ce nouveau scooter électrique se démarque avant tout par son design qui allie classicisme et modernité. À première vue, il ressemble à un scooter traditionnel. Mais en réalité, il foisonne de nouveautés.

Le Riazor saura séduire les adeptes de deux-roues par la qualité de ses lignes, à laquelle s’ajoutent deux optiques circulaires à ampoules LED. Son gabarit plus grand que celui de la plupart des scooters électriques actuels lui permet d’accueillir deux personnes, ce qui en fait un moyen de transport idéal pour les citadins. En fait, l’engin accuse des dimensions de 1760 mm x 675 mm x 1070 mm pour un poids de moins de 100 kg.

Un moteur Hub-brushless haute puissance

Pour nous permettre de nous déplacer en toute sérénité, le Riazor intègre un puissant moteur Hub-brushless. Celui-ci affiche une puissance nominale de 1500W. La puissance en crête est bien supérieure étant donné qu’elle atteint 2500W. Alimenté par une batterie de 60V d’une capacité de 24Ah, ce nouveau deux-roues électrique d’Urbet offre une autonomie allant jusqu’à 60 km. Bien évidemment, l’endurance varie en fonction du mode de conduite.

Puisqu’on parle d’alimentation, sachez que le Riazor est muni d’un chargeur qui peut être connecté à n’importe quelle prise conventionnelle. L’accessoire a été conçu pour être en mesure de remplir totalement la batterie en six heures. Le constructeur affirme toutefois que deux heures suffisent pour recharger 80 % de la batterie de 1440Wh.

Crédit photo : Urbet

Un scooter électrique à faible entretien

Par ailleurs, d’après le communiqué de presse de Urbet, le Riazor a l’avantage de ne nécessiter que peu d’entretien. Le châssis en acier est associé à un système de suspension classique à l’avant et à un double amortisseur à l’arrière pour assurer une conduite confortable en toutes circonstances. On soulignera aussi la présence d’un écran LCD couleur, d’une prise USB et d’une télécommande d’alarme.

Au cas où l’espace de rangement situé sous le siège ne serait pas suffisant, on peut installer un coffre à l’arrière. Cela fait du Riazor un moyen de transport écologique adapté à la livraison de colis ou encore de nourritures.

Crédit photo : Urbet

Le Riazor est déjà disponible en précommande. Il se décline en plusieurs coloris, entre autres, blanc, rouge et noir. Son prix s’élève à 1700 €. À noter que le scooter électrique de catégorie L1e arrivera sur le marché le mois prochain.