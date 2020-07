Urbet Ego : découvrez l’étonnante moto électrique (scooter?) venue d’Espagne à moins de 2800€

Et ça continue encore et encore… Cette fois, elle nous vient d’Espagne et pourrait en surprendre quelques-uns… Une moto électrique qui plaira ou déplaira mais qui ne laissera pas indifférent. L’Urbet Ego oscille entre la moto et le scooter électrique !

Ce qui est sûr c’est que financièrement parlant elle est plutôt attractive… Mise en vente à 2727€ et éligible aux différentes primes de l’Etat, ce pourrait être une excellente alternative pour rouler propre et pas trop cher… Quant à son design, il faut bien avouer qu’il est unique ! Un tout petit prix pour des performances plutôt étonnantes.

Le constructeur espagnol présente l’Urbet Ego comme un scooter électrique design, maniable et efficace. Avec un moteur développant une vitesse maximale de 90 km/h, en France, elle serait plutôt considérée comme une moto électrique. Elle nécessiterait donc le permis A2. Côté autonomie, elle affiche 120 km de distance avec batterie pleine.

Et elle possède un petit plus qui peut s’avérer extrêmement utile ! Sur la poignée des gaz, un haut-parleur reproduit le son d’une moto traditionnelle… Un gage de sécurité pour le conducteur et les piétons ne sont pas surpris par ce véhicule ultrasilencieux à la base.

Crédit photo : Urbet

Spécifications Techniques :

Vitesse maximale – 90 km / h

Poids – 72 kg

Taille des roues – 110/70 – 12

Dimensions – 1810x670x985 mm

Hauteur du siège – 745 mm

Puissance du moteur – 3000 w

Autonomie – jusqu’à 120 km.

Batterie au lithium – 72V / 42aH

Temps de charge – 7 heures

Type de moteur – Moteur à enroulement central

Haut – parleur : son moteur traditionnel

Alors vous laisserez-vous tenter par cet engin venue de la péninsule ibérique… Un prix raisonnable et des performances comparables à d’autres modèles bien plus chers… Rouler propre avec l’Ubert Ego, c’est peut-être une bonne idée pour la rentrée ?