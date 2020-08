Les vélos électriques haute puissance de Sondors sont disponibles en précommande

Sondors a annoncé en juin dernier trois nouveaux vélos électriques qui ont la particularité d’être équipés d’un moteur ultra puissant. Plutôt que d’opter pour une présentation très médiatisée, la startup américaine les a dévoilés en toute discrétion. Et il existe au moins une raison pour cela : les Sondors Rockstar, Sondors Cruiser et Sondors LX sont une série limitée.

Après la commercialisation de la production initiale qui sera expédiée en octobre de cette année, le prochain lot de production devrait commencer à être expédié en janvier 2021, affirme Electrek.co. Justement, les précommandes sont désormais ouvertes pour cette deuxième vague de livraison.

Des vélos électriques équipés d’un moteur Bafang Ultra

Comme indiqué plus haut, leur puissance figure parmi les premiers atouts de ces nouveaux vélos à assistance électrique de Sondors. Ils sont dotés d’un moteur à entrainement intermédiaire Bafang Ultra, également connu sous le nom de Bafang M620. Grâce à cette configuration, le Sondors Rockstar, le Sondors Cruiser et le Sondors LX font partie des vélos électriques les plus puissants du marché.

D’après Bafang, le M620 possède une puissance maximale de 1600W. Sondors a cependant réduit ce seuil à 1200W, visiblement dans le but d’augmenter la fiabilité et de réduire la consommation énergétique. En parlant de ça, sachez que le constructeur a doté ces nouveaux VAE de la gamme Sondors Elite d’une batterie de 48V 21AH. Une configuration qui assure jusqu’à 96 km d’autonomie. Après tout, comme il est également possible de pédaler, on pourra aller aussi loin qu’on voudra.

Qu’en est-il des prix ?

Le Sondors Rockstar, le seul modèle à suspension intégrale du trio, coûte 2599 dollars, mais peut être précommandé avec un dépôt de 299 dollars. Cette variante offre 150 mm de débattement arrière et dispose d’un cadre en alliage d’aluminium forgé et usiné sur mesure. Le Rockstar promet en outre une vitesse de pointe supérieure à 45 km/h.

De son côté, le Sondors Cruiser est conçu, comme son nom l’indique, pour ceux qui souhaitent aller le plus loin possible avec leur vélo. Il dispose d’une fourche rigide, mais ne possède pas de suspension. Par conséquent, il est plus abordable que le Rockstar avec un prix de 1999 dollars. Pour la précommande de ce modèle, Sondors exige également le versement d’un acompte de 299 dollars.

Crédit photo : Sondors

Enfin, le Sondors LX propose un design semi-rigide. Il est doté d’une suspension avant similaire à celle du Sondors Rockstar. D’après le constructeur il s’agit d’un « gros vélo électrique utilitaire sport à transmission intermédiaire de qualité supérieure ». Pour se le procurer, il faudra débourser la somme de 299 dollars au moment de la précommande. Le prix s’élève quant à lui à 1999 dollars.

Crédit photo : Sondors

À noter que ces vélos électriques de Sondors s’adressent uniquement pour l’heure aux acheteurs résidant aux États-Unis. En France, Le vélo à assistance électrique est considéré, au regard de la réglementation, comme un cyclomoteur électrique ou, si sa vitesse est supérieure à 45 km/h.