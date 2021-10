En location sur Airbnb, cette maison dispose de son propre circuit automobile (voitures de courses comprises)

Vous êtes passionnés par les courses automobiles, ou vous les pratiquez sur circuit ? Et vous envisagez un séjour Airbnb aux Etats-Unis ? Nous avons probablement trouvé la perle rare pour votre futur voyage au pays de l’Oncle Sam.

Une maison plus que spacieuse, une piscine digne des plus grandes propriétés de la Côte d’Azur, et un circuit automobile qui jouxte la propriété; après votre victoire sur le bitume, vous pourrez faire une partie de basket, de tennis ou un peu de sport en salle.

Dans cette superbe villa, vous pourrez bien sûr venir avec vos propres véhicules et vos amis. A vous les courses d’anthologies, drifts et autres dérapages. Présentation.

Découvrez Little Tallageda

Pour profiter de ce bijou, il faudra vous rendre à Pomona, dans le Missouri. Les propriétaires vous laissent même les clés de leurs véhicules si vous n’avez pas les vôtres. Pour ce qui est de la maison en elle-même, vous ne manquerez pas d’espace: 6 chambres et 12 lits, pour 16 personnes en tout.

Il faudra débourser 2000 euros pour une nuit, mais à 16 personnes, cela ne revient “qu’à” 125€ par personne, et ça ne semble pas si cher quand on voit les prestations proposées. Enfin, il faudra tout de même louer pour deux nuits minimum, soit 4000€ à prévoir.

Avec les futures interdictions de voitures thermiques, il est fort possible que les circuits se multiplient. Ce sera peut-être le seul moyen de faire vrombir les moteurs des voitures ultra puissantes à l’avenir ?

Quelle est la réglementation Airbnb en France ?

Dans chaque pays, la réglementation en matière de location Airbnb diffère: en France, il faut d’abord vérifier votre droit de proposer votre logement à la location, et d’accueillir des touristes de passage. Vous ne pouvez louer que certains types de logements :

Un meublé de tourisme , pour de courtes durées: cela comprend les maisons meublées, les villas, les appartements et studios;

, pour de courtes durées: cela comprend les maisons meublées, les villas, les appartements et studios; Une résidence principale ou secondaire , qui, si elle est entièrement louée, peut être considérée comme un meublé de tourisme;

, qui, si elle est entièrement louée, peut être considérée comme un meublé de tourisme; Un local commercial transformé (ancien bureau, magasin)

En revanche, une chambre d’hôtes n’est pas considérée comme un meublé de tourisme et la réglementation diffère.

Il est possible de louer une chambre dans votre maison principale pour de plus longues durées. Depuis 2018, les hôtes doivent catégoriser leurs logements sur l’annonce qu’ils publient (résidence principale, secondaire, non résidentiel). Pour une résidence principale, le nombre de nuitées est limité à 120 par année.

Quelques polémiques à ce sujet

Face au manque criant de logements de longue durée en ville ou sur les littoraux, les habitants s’insurgent contre la généralisation des locations airbnb. En effet, dans un récent reportage sur la côte basque, les habitants estiment qu’ils ne peuvent plus se loger dans leur région.

Les propriétaires loueurs préfèrent louer sur de courtes durées que sur de longues durées. Il faut bien avouer que le tarif n’est pas le même. Il devient de plus en plus difficile de trouver des logements au mois, quand cela rapporte le quadruple en louant à la semaine… La règlementation devra peut-être encore évoluer sur ce sujet ?