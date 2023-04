Mini Free-Style 300, deux mini-caravanes pour les sportifs et les motards

Malgré une météo plutôt maussade en ce printemps 2023 dans certains départements français, il est temps de penser aux vacances d’été. Cette saison est souvent l’occasion de participer à des salons dédiés aux véhicules de loisirs comme les camping-cars ou les caravanes. Et c’est aussi cette période que choisissent généralement les marques pour proposer leurs derniers modèles. Mini-Freestyle, filiale de la marque Trigano, grand spécialiste dans ce domaine, propose cette année la caravane Mini-Freestyle 300. Elle est disponible en version classique ou en version Racing Edition. La première se destine plutôt aux familles, tandis que la seconde est plus réservée aux motards qui souhaitent embarquer leur engin avec eux. Découverte de ces deux petites caravanes, qui devraient avoir du succès cet été.

Présentation de la Mini-Freestyle 300

La Mini-Freestyle 300 est une caravane compacte et légère conçue pour les voyages en famille ou en couple. Elle mesure environ 3 m de longueur et 1,95 m de largeur. Ce qui la rend facile à manœuvrer sur les routes et dans les campings. Cette dernière s’équipe d’un espace de vie confortable comprenant une petite cuisine, une table à manger et des lits. La cuisine est équipée d’un évier, d’un réchaud à gaz et d’un réfrigérateur, permettant de cuisiner et de conserver de la nourriture pendant les voyages. La table peut accueillir jusqu’à quatre personnes et se transforme en un lit double confortable pour la nuit.

Du côté de la salle de bain, on retrouve un lavabo, une douche et des WC chimiques. Elle se dote également d’un système de chauffage, d’un réservoir d’eau douce de 40 l et d’un réservoir d’eaux usées de 25 l. La caravane est équipée de fenêtres et de stores pour laisser entrer la lumière naturelle ou pour s’isoler de la lumière du jour. Elle est aussi équipée de prises électriques, de points d’éclairage et d’un système audio. Retrouvez toutes les informations sur la Mini Free-Style 300.

Les caractéristiques techniques de la Mini Free-Style 300

Prix indiqué : 17 190 €.

Dimensions : L 3,30 × 2,02.

Hauteur sur route : 1,98 m.

Poids à vide : 674 kg, conduite possible avec un permis B (moins de 750 kg).

Carrosserie et toit en polyester renforcé.

Essieu avec amortisseurs.

Porte arrière : 123 × 98 cm.

Couchage : table convertible en lit de 187 × 190 cm.

Options disponibles : Pack Touring : antilacet AKS AL-KO, roue de secours et son support, portillon de rangement latéral de 75 x30 cm. Pack Sporting : jantes aluminium et porte moustiquaire.

Présentation de la Mini Free Style 300 Racing Edition

La version Racing Edition s’adresse à ceux qui souhaitent, en particulier, voyager avec leur moto. Pour ce faire, elle s’équipe d’une rampe et d’un plancher relevable qui permet de transporter la moto, et même de « dormir avec ». La Mini Freestyle 300 Racing Edition est une caravane compacte et légère conçue pour les amateurs de sports mécaniques et de courses. Cette caravane est une version spéciale de la Mini Freestyle 300, procurant un style sportif et des fonctionnalités améliorées pour les voyages liés à la compétition. À l’extérieur, elle s’équipe de roues de course et de suspensions renforcées pour une meilleure stabilité sur la route. Elle dispose également d’un extérieur personnalisé avec des graphismes de course et des couleurs vives.

À l’intérieur, la caravane dispose de sièges sport, d’un système audio haute performance et d’un écran plat pour regarder des événements sportifs en direct ou des vidéos de course. Par ailleurs, elle est équipée d’un système de climatisation. La cuisine dispose d’un réchaud à gaz, d’un réfrigérateur et d’un évier. Dans la salle de bain, on retrouve une douche, un lavabo et des WC, ainsi qu’un réservoir d’eau douce et un réservoir d’eaux usées pour une utilisation prolongée. Toutes les informations sur la Mini Free Style 300 Racing Edition.

Les caractéristiques techniques de la Mini Free Style 300 Racing Edition