Mod Easy Sidecar : un étonnant vélo électrique équipé d’un sidecar

Le marché du vélo électrique est en plein boom. Force est de reconnaitre que de plus en plus d’entreprises se lancent dans ce secteur qui, selon les analystes, devrait avoir un bel avenir. Cela est d’autant plus vrai compte tenu du fait que les consommateurs ont tendance à privilégier les moyens de transport écologiques. Mod Bikes est justement l’une de ces sociétés qui construisent déjà des VAE. Implantée dans la ville d’Austin, au Texas, aux États-Unis, elle vient de lever le voile sur un nouveau vélo électrique qui risque de séduire ceux qui ont un faible pour les deux-roues au look vintage.

À la fois rétro et moderne

Effectivement, comme son nom l’indique, le Mod Easy Sidecar est doté d’un sidecar. Il ne manque pas d’arguments pour nous impressionner, mais le plus accrocheur est sans aucun doute ce dernier. Qui plus est, il s’agit d’un sidecar fonctionnel. Le tricycle est proposé en deux coloris : vert armé et noir charbon. Dans tous les cas, Mod Bikes a opté pour un cadre en aluminium avec des couvertures en faux cuir. Les roues accusent un diamètre d’environ 61 cm, alors que l’épaisseur des pneus est de 3 pouces, soit environ 7,62 cm. Bien sûr, l’entreprise n’a pas oublié d’apporter une touche de modernité à son produit.

Une vitesse de pointe assez élevée

Le Mod Easy Sidecar est notamment équipé d’accessoires modernes pour ne laisser personne indifférent. À commencer par les freins à disque hydrauliques, l’éclairage LED, l’écran LCD ou encore le déverrouillage protégé par mot de passe pour ne citer que ces exemples. En ce qui concerne les performances, Mod Bikes promet jusqu’à 72 km d’autonomie. Avec son poids total de 69,6 kg, ce VAE disposant d’un sidecar peut rouler jusqu’à 45 km/h. Cependant, pour la sécurité du cycliste et de son passager, l’entreprise recommande de ne pas dépasser les 16 km/h lorsque le sidecar est monté. Comme vous l’aurez deviné, celui-ci est démontable, et supporte un poids maximal de 54 kg.

Quid du prix ?

Le moteur intégré au moyeu du Mod Easy Sidecar accuse une puissance nominale de 750 watts, soit 1050 watts en crête. Quant à la batterie, elle possède une capacité de 720 Wh (48V et 15 Ah). L’accumulateur pèse un peu moins de 4 kg. Pour atteindre l’autonomie maximale, il faudra ainsi rouler moins vite… Pour ce qui est de son prix, sachez que ce vélo mis au point par Mod Bikes coûte 4190 dollars (4200€ environ) dans sa version avec sidecar et 3290 dollars (3300€ environ) pour le modèle qui ne dispose pas de cet habitacle à roue.