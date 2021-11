Mopet : un étonnant scooter électrique doté d’une cage pour transporter un (petit) chien

Afin de diminuer la pollution produite par le trafic routier, les moyens de transports électriques sont une bonne solution, et ceux-ci séduisent de plus en plus d’usagers. En plus de leurs nombreux avantages, il existe un bonus écologique versé par l’état quand vous en faites l’acquisition.

Et parmi les moyens de transport électriques, un véhicule en particulier est plus étonnant que les autres: une startup japonaise vient de mettre au point un modèle tout particulier de scooter électrique.

Lorsque nous pensons à la mobilité, bien souvent nous pensons aux humains. Mais qu’en est-il de nos amis les animaux ? Et surtout de nos fidèles compagnons canins ! Pour les propriétaires de scooters, emporter son chien avec soi est une mission qui semble impossible.

Un scooter électrique insolite

Eh bien il se pourrait que maintenant, votre compagnon puisse vous accompagner à votre repas de famille du dimanche ! En effet, une startup basée au Japon vient de mettre au point un scooter électrique permettant d’emmener son chien sans avoir à le mettre dans votre sac à dos.

Nommé Mopet, ce modèle est une réelle innovation qui se se compose d’une cage située sous le siège, été spécialement pensée pour accueillir un chien. Elle possède une ouverture sur l’extérieur se munit également de barreaux. Cela permet à votre chien de pouvoir profiter de l’air frais en toute sécurité !

Cependant, cette cage ne peut accueillir que les chiens de petite taille; si vous possédez un chien de grand gabarit tel qu’un rottweiler ou un saint-bernard, il ne pourra toujours pas vous accompagner.

Un véritable scooter électrique

Aussi étonnant que pratique, le scooter électrique Mopet possède un bon nombres d’avantages. Il a notamment été créé afin de pouvoir transporter un chien, mais a été pensé pour ravir tout le monde, même ceux qui n’ont pas d’animal de compagnie ! En effet, l’espace où se trouve la cage peut également servir de rangement. Vous pourrez y mettre vos courses, et peut-être même y mettre vos bagages pour un road trip en scooter qui sait ?

L’un des autres avantages que comporte le scooter électrique japonais est sa légèreté. En effet, le Mopet ne pèse que 28 kilos et est également pliable, ce qui le rend idéal pour l’emmener en vacances par exemple. Facilement transportable dans le coffre d’une voiture, le Mopet a de quoi en séduire plus d’un !

Une scooter électrique à moins de 1000 euros

Bon pour le road trip, ce n’est peut-être pas la meilleure des idées puisque le scooter électrique possède une autonomie de seulement 60 kilomètres. Cette distance peut être parcourue avec la plus efficace des batteries téstées. En ce qui concerne son prix, l’acquisition du Mopet est possible pour une valeur de 960 euros. Pour ce qui y est de son entrée sur le marché, la startup japonaise espère voir venir sa commercialisation d’ici fin 2022.

Nous le savons tous, les Japonais sont passionnés de ce genre d’inventions. Et celle ci fera des heureux chez ceux qui souhaitent avoir enfin l’occasion de partager chaque sortie avec leur fidèle compagnon !