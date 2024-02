Quels sont les inconvénients de l’éthanol et les risques de panne ?

En France, le Superéthanol-E85 suscite l’engouement d’un nombre grandissant d’automobilistes, en raison la hausse du prix de l’essence. D’après une statistique publiée sur Bioethanolcarburant, la consommation de E85 a augmenté de 83 % en 2022. Cependant, bien que ce biocarburant soit moins onéreux et réduit significativement les rejets polluants, son utilisation peut entraîner des dommages plus ou moins importants au niveau du moteur. Dans certains cas, de graves dysfonctionnements peuvent apparaître, provoquant des pannes mécaniques et l’immobilisation du véhicule. Pour éviter les problèmes tels qu’une casse moteur, il est nécessaire d’installer un kit de conversion E85 pour que la voiture soit compatible avec ce biocarburant.

Des dommages au niveau des injecteurs

Si votre voiture n’est pas compatible avec le Superéthanol-E85, les injecteurs sont les plus soumis à des risques de panne. En effet, l’éthanol est particulièrement corrosif en raison de sa teneur relativement élevée en eau. Lorsque vous roulez avec votre véhicule, ce biocarburant se charge en eau et forme un mélange qui se sépare de l’essence. Une fois dans les chambres de combustion, l’eau et l’éthanol brûlent ensemble. Ce qui augmente les risques de corrosion de vos injecteurs et de dysfonctionnements au niveau de votre moteur. À noter qu’à un certain moment, la corrosion peut entraîner une perte d’étanchéité et, par conséquent, des fuites de carburant.

Des risques de perte de garantie

Si votre voiture est compatible avec le Superéthanol-E85, sachez que l’utilisation de ce biocarburant peut toujours entraîner une casse moteur, surtout si votre boîtier est non homologué et a été installé par un garagiste peu expérimenté et non agréé. Dans ce cas, les risques de perte de garantie sont élevés, dans la mesure où le constructeur peut rejeter la faute au fabricant du kit de conversion E85. Par ailleurs, ce dernier peut refuser toute garantie pour des raisons liées entre autres à l’âge de votre véhicule et son kilométrage. En effet, sachez que les voitures construites avant les années 2000 sont plus susceptibles de subir des pannes, en utilisant de l’éthanol comme carburant.

Opter pour un kit de conversion homologué et un garagiste agréé pour éviter les dommages

La meilleure solution pour réduire les risques de panne est d’opter pour un boîtier homologué et de faire appel à un garagiste agréé pour les travaux d’installation. Outre les dysfonctionnements, il faut savoir que pour souscrire une assurance auto pour voiture roulant à l’éthanol, les compagnies exigent généralement l’intervention d’un professionnel possédant un agrément et la pose d’un kit de conversion bénéficiant d’une homologation. L’absence d’augmentation de puissance durant les modifications est également une condition à laquelle vous devez vous plier, si vous souhaitez assurer votre voiture.

Sachez que lors de l’achat de votre boîtier, vous pouvez financer partiellement votre investissement, grâce à des aides proposées par des régions telles que les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le montant de l’aide dépend de la région et dans certains cas, de vos revenus annuels. Pour information, pour éviter de réaliser des modifications et vous assurer que votre véhicule est compatible avec le Superéthanol-E85, vous pouvez investir dans un modèle Flexfuel. Ce dernier est équipé d’un moteur capable de fonctionner avec tous types d’essences, dont l’éthanol, et ne nécessite donc aucune conversion. Avez-vous déjà adopté un kit de conversion et qu’en pensez-vous ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .