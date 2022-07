Quest Motors invente une moto électrique et solaire qui pourrait rouler sans jamais avoir besoin de se recharger

Dans le domaine des concepts de véhicules futuristes et écologiques, nous avons déniché un engin que l’on a un peu de mal à définir ! Moto solaire, engin spatial, un peu des deux peut-être… Cette petite moto aux formes géométriques simples fabriquée à partir d’une carrosserie en aluminium industriel, au design simple et épuré, semble être inspirée d’un véhicule spatial, pourtant elle est bien faite pour rouler sur terre. Son nom ? La Stellar Landcraft, elle est l’œuvre du designer numérique Indonésien Fajar Ismail, basé sur le Quest Atom Alpha, une start-up spécialisée dans les scooters électriques qui sont déjà commercialisés en Indonésie depuis le début de l’année 2022. Découverte de cette petit moto ultra futuriste !

La Stellar Landcraft, dérivé du Quest Atom Alpha

Le Quest Atom Alpha est le produit phare de la start-up, il est un petit scooter électrique utilitaire imaginé pour parcourir de courtes distances en milieu urbain. Le designer numérique ajoute à ce modèle d’origine, un élément qui pourrait devenir essentiel en Indonésie, un pays où le soleil brille de nombreux jours dans l’année. Fajar Ismail a « tout simplement » ajouté un petit panneau solaire sur l’une des surfaces supérieures de la moto, située juste devant la selle, sur ce qui fait office de réservoir de carburant sur une moto traditionnelle.

Quelles seraient les performances de la Stellar Landcraft?

Si elle venait à sortir de l’état de concept à celui de produit, il est fort possible que cette moto solaire ne convienne pas à tout le monde… Déjà aujourd’hui, de nombreux utilisateur du Quest Atom Alpha lui reprochent sa toute petite autonomie de 24 kilomètres. Cette autonomie a été calculée sur route plate, à un rythme moyen et sans accélération ou freinage brusques avec un cycliste de 70 kilos. Autant dire que dans la réalité, il ne dépasse pas les 20 kilomètres d’autonomie réelle. Mais justement, la pose du panneau solaire pourrait permettre d’allonger cette autonomie, puisque le scooter électrique se rechargerait en roulant.

Une autonomie illimitée donc ?

Ismail explique que son invention serait une solution intelligente pour maintenir la batterie chargée à tout moment et à condition que le soleil soit au rendez-vous bien entendu. Ce qui, en théorie permettrait donc d’avoir une autonomie illimitée, comme sur la Lightyear 0, présentée il y a peu, avec les mêmes arguments mais pas vraiment accessible au commun des mortels ! Le designer précise que son invention ne permettra pas de parcourir de longues distances, juste à pallier les éventuelles pannes de batteries en cours d’utilisation. La moto solaire à autonomie illimitée verra-t-elle le jour ? Ce n’est pour le moment qu’un concept de designer, mais on a vu d’autres concepts devenir des réalités, alors pourquoi pas ?

D’autres grandes marques planchent sur le sujet… Lightyear bien sûr, qui en a fait son cheval de bataille, mais également Hyundai qui est en passe d’installer un toit solaire sur le modèle SONATA… C’est aussi le cas de la ville de Munich qui teste des bus équipés de toits solaires, toujours pour limiter les consommations d’énergie ou de carburant. Et pour aller toujours plus loin, en toute autonomie ! L’avenir des véhicules électriques se trouve-t-il dans les panneaux solaires intégrés ? C’est fort possible, nous le saurons dans quelques années !