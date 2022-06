La voiture électrique Lightyear 0 pourrait rouler 50 kilomètres par jour sans jamais être rechargée sur une prise

Nous vous avons plusieurs fois parlé de la désormais célèbre Lightyear, la voiture électrique qui s’équipe de panneaux solaires et se recharge en roulant. La société néerlandaise vient d’annoncer la Lightyeat 0, et elle prétend que cette voiture solaire électrique est désormais prête pour la production et même approuvée par l’Union Européenne. Toujours selon l’annonce de l’entreprise, cette voiture serait une berline familiale à quatre portes, disposant de 5 m² de panneaux solaires intégrés. Ce qui lui permettrait donc de générer environ 70 kilomètres de conduite sans aucune charge annexe et 560 kilomètres avec une batterie embarquée. Présentation.

Les performances annoncées…

Lightyear annonce avoir effectué des tests WLTP prouvant que la 0 offrait une autonomie de 625 kilomètres, soit 4% de plus environ que la Tesla Model 3 Long Range AWD. Ils expliquent avoir développé “la transmission électrique la plus efficace de tous les temps” alors que la batterie ne contient que 60 kWh contre 82 kWh pour la Tesla. Concernant l’autonomie, ils affirment qu’elle est si performante qu’elle ne consomme que 10,5 kWh sur 100 kilomètres d’autoroute à une vitesse de 110 km/h. Cette performance serait dû à son aérodynamisme plus poussé et à la faible traînée qu’elle produit… Le coefficient de traînée serait de 0.19, ce qui en ferait la voiture la plus aérodynamique existante aujourd’hui. Ce bas coefficient proviendrait également des pneus Bridgestone, spécialement conçus pour réduire la résistance au roulement. Les 100 km/h serait atteints en 10 secondes environ contre 4 secondes pour la Tesla et sa vitesse maximale serait de 160 km/h contre 233 km/h pour la Tesla.

Moins performante que Tesla mais plus rapide à charger ?

LightYear 0 peut être comparée à la Tesla sur certains points, mais le but de la voiture néerlandaise est bien d’être autonome sur une certaine distance. A l’évidence, les panneaux solaires n’éviteront pas le rechargement de la batterie, mais ils permettront de gagner quelques kilomètres supplémentaires. Le fabricant annonce en effet que les panneaux solaires qui jonchent le toit et le capot peuvent fournir jusqu’à 1.05 kW à condition que la météo le permette. Sur une journée complète et ensoleillée, le système solaire de la Lightyear permettrait de « gagner » 70 kilomètres de conduite… En imaginant que votre batterie soit complétement rechargée, vous pourriez utiliser les panneaux solaires pour tous vos trajets quotidiens inférieurs à 50 kilomètres, sans jamais passer par la case « recharger la batterie » !

Et qu’en est-il du reste de la Lightyear 0 ?

Nous ne savons pas grand-chose de l’intérieur de cette voiture électrique, mais quelques informations ont tout de même filtré. On sait par exemple que l’intérieur est « végétalien », donc sans aucune matière animale mais avec du cuir végétal, des bouteilles de plastique recyclées et du palmier. Il semblerait également que cette voiture puisse accueillir 5 personnes à bord et dispose d’un coffre de grande dimension. Enfin, un écran tactile 10.1 pouces permettrait de gérer la navigation et l’info-divertissement.

Attention, la suite va vous faire tomber de votre chaise ! Et cela concerne évidemment son prix ! 946 modèles auraient déjà été construits et les livraisons débuteraient en novembre 2022. Ce que Lightyear ne sait pas encore, c’est si 946 personnes pourront investir 250 000€ … mais ils promettent que s’ils parviennent à vendre suffisamment de voitures, le prix pourrait chuter à 30 000€ pour la version de base… Il vaut peut-être mieux attendre un peu, sauf si vous avez 250 000€ à investir dans la voiture solaire !