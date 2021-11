Retrofit : il est possible d’ajouter un moteur électrique à un vélo classique

Aujourd’hui, les vélos électriques gagnent de plus en plus de terrain. Ecologiques, pratiques et dans le temps, il faut pourtant prévoir un budget conséquent pour acquérir un vélo électrique digne de ce nom.

Une tendance apparaît de plus en plus sur le marché du cycle : celle de faire électrifier son ancien vélo classique. Au lieu de jeter votre vieux vélo qui dort dans le garage, pourquoi ne pas le transformer en un vélo électrique ?

C’est exactement ce que propose la start-up Virvolt, qui se définit ainsi : “Virvolt est le premier service d’électrification rapide de vélo qui vous permet de transformer presque n’importe quel vélo en un vélo électrique” Présentation de ce nouveau mode de rétrofit qui a le vent en poupe et permet de faire de belles économies.

Pourquoi électrifier son vélo classique ?

Il y a deux excellentes raisons pour faire électrifier un vélo classique. La première est financière, puisqu’un vélo électrique performant peut atteindre plusieurs milliers d’euros et tout le monde ne peut pas se le permettre.

La seconde est écologique, puisque cela permet de recycler un vélo qui n’est plus utilisé et de lui donner une seconde vie, électrique. Une manœuvre qui ne dure que quelques heures et qui vous permet de dépenser beaucoup moins d’argent.

Combien ça coûte ?

Virvolt monte des kits d’électrification sur des vélos toute la journée, car le concept séduit vraiment les utilisateurs. Pour faire de son vieux vélo un électrique, il faut compter entre 600€ et 1200€. Steeve, 43 ans, travaille dans la finance. Il explique à France Tv que son emploi lui demande beaucoup de déplacements, mais qu’arriver à un rendez-vous en sueur après avoir pédaler n’est pas des plus convaincants pour ses clients.

En passant à l’électrique, Steeve arrive frais comme un gardon, et il estime ne pas avoir dépensé grand-chose par rapport au bénéfice que cela lui apporte. Un vélo électrique neuf coûte entre 500€ et plus de 3000 €. L’année dernière ce sont 500 000 vélos électriques qui ont trouvé acquéreurs. Malgré les aides de l’état et des collectivités locales, le reste à charge n’est pas accessibles pour tous.

Le recyclage devient un mode de vie

Est-ce la prise de conscience du réchauffement climatique et l’envie de ne plus jeter qui fait que les consommateurs se tournent vers l’électrification ? Probablement. D’après Jérôme-Aristide Gaymard, fondateur de Virvolt, les clients hésitent à acheter des vélos électriques neufs à cause de l’obsolescence programmée, entre autres. Cette pratique commerciale discutable fait que les appareils vendus sont donnés pour une durée de vie à la conception.

Alors, les Français se tournent vers une valeur sûre et peu coûteuse : le retrofit. L’année dernière, Virvolt a électrifié 500 vélos, et cette année, le millier de vélos a presque été atteint. Il y a bien là une demande des clients, et ce n’est probablement pas juste une nouvelle mode.

Où trouver Virvolt ?

Pour le moment, l’entreprise Virvolt dispose d’une dizaine de points d’installation en région parisienne, et un dans la ville de Lyon. Mais avec le succès rencontré ces deux dernières années, il se pourrait que ce service s’étende à d’autres régions françaises. A priori, le succès devrait être au rendez-vous !