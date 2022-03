Retrofit : un YouTuber transforme une KTM Duke en moto électrique (connectée) particulièrement puissante

La révolution électrique commence à s’installer au pays des tuk-tuks. Pour échapper au coût élevé du carburant, les Indiens sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux moteurs utilisant d’autres sources d’énergie. Étant donné le prix exorbitant des véhicules électriques, la tendance se tourne davantage vers le rétrofit. Les gens préfèrent ainsi convertir leur véhicule à moteur thermique en électrique. Cette option permet d’économiser une somme importante comparé à l’achat d’un véhicule électrique neuf, tout en s’inscrivant dans une démarche plus respectueuse de l’environnement.

Une moto électrique confectionnée à partir des éléments d’une KTM Duke

La vidéo postée sur YouTube montre toutes les étapes du montage de la moto customisée. La majorité des composants proviennent d’une KTM Duke. La première phase consistait à retirer le moteur de la moto et le pneu arrière. Le moteur électrique de 4000 W est ensuite fixé au moyeu de roue. Après cela, le jeune bricoleur a procédé aux câblages nécessaires. Pour alimenter le véhicule, le YouTuber a fabriqué une batterie spéciale. On peut le voir en train de concevoir les modules avec un pack de cellules préalablement acheté. Puis, il intègre le tout dans le bloc contenant auparavant le moteur. S’ensuivent quelques ajustements et réglages pour achever le groupe motopropulseur qui propulsera la moto.

Des performances stupéfiantes

Le vidéaste indien a même pensé à équiper son deux-roues d’une application spéciale permettant d’afficher les performances du groupe motopropulseur en temps réel. Lors d’un essai sur route, le cadran a indiqué une vitesse de pointe de 121 km/h. Ce qui est le plus stupéfiant, c’est qu’il n’y a pas eu de grands changements au niveau de la dynamique de conduite de l’engin. La moto a été testée dans différentes conditions de route afin d’évaluer sa stabilité, sa maniabilité, sa puissance et son autonomie. En mode Eco, le véhicule pouvait rouler sur une distance maximale de 130 km, tandis qu’en mode Sport, sa portée se limitait à 80 km.

Une aubaine pour les fabricants de kits rétrofit

Avec la hausse continue du prix de l’essence et du diesel, les fournisseurs de kits de conversion électrique se retrouvent dans un marché avec un fort potentiel de développement. De plus en plus d’entrepreneurs se lancent d’ailleurs dans cette activité. Comparés aux véhicules classiques, les véhicules électriques présentent une durée de vie plus longue. De plus, à part le coût réduit du carburant, leur entretien est largement moins onéreux. L’Inde étant l’un des pays enregistrant le plus fort taux de pollution au monde, on espère que cette tendance se répandra davantage. Plus d’infos : HomeMade Creative (YouTube)