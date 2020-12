SEAT MÓ eScooter 125 : le premier scooter 100 % électrique de SEAT bientôt disponible en France

Si vous faites partie de ceux qui attendent la sortie du SEAT MÓ eScooter 125, vous serez ravi d’apprendre que l’engin est désormais produit en masse. L’information a été partagée par le constructeur espagnol dans un nouveau communiqué.

Depuis le 15 décembre, son premier scooter 100 % électrique est ainsi produit dans l’usine de son partenaire Silence située à Sant Boi de Llobregat, à Barcelone. Comme une bonne nouvelle ne vient presque jamais seule, SEAT a ouvert les ventes dès le lendemain. Depuis le 16 décembre, les consommateurs espagnols peuvent ainsi s’offrir le MÓ eScooter 125 auprès de 18 concessionnaires locaux.

Un scooter pensé pour les mobilités urbaine et extra-urbaine

Équivalent d’un deux-roues thermique de 125 cc, ce scooter électrique de Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) a été conçu pour répondre aux besoins de ceux qui sont amenés à se déplacer fréquemment en ville ou dans les zones extra-urbaines. Le choix de la motorisation électrique entre dans le cadre de la stratégie environnementale de la firme qui vise à réduire son empreinte carbone et passer progressivement à l’électrique.

Disponible en France en 2021 à partir de 6250 €

Il faut savoir qu’en plus de l’Espagne, SEAT cible d’autres marchés européens. Le MÓ eScooter 125 sera ainsi lancé en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche et en Suède dans le courant du premier trimestre 2021. Le Portugal sera quant à lui servi au second semestre.

Côté prix, le deux-roues est disponible sur le marché espagnol à partir de 6250 €. Si l’acheteur opte pour le plan MOVES II, il ne payera que 5500 €. Un plan de financement est aussi prévu. Il permet de s’offrir le MÓ eScooter 125 pour 3 euros par jour pendant 48 mois. Trois options de couleurs sont proposées : Daring Red, Aluminium Grey et Oxygen White.

Un puissant scooter électrique

Le SEAT MÓ eScooter 125 est un scooter zéro émission très puissant. Il intègre un moteur électrique de 7 kW avec une puissance crête de 9 kW. La batterie accuse une capacité de 5,6 kWh, ce qui procure une autonomie maximale de 137 km avec une charge complète. SEAT assure que celle-ci est facilement rechargeable et transportable afin de simplifier l’utilisation de l’engin.

Par ailleurs, trois modes de conduite sont prévus : Eco, City et Sport. L’endurance et les performances varieront certainement en fonction du mode choisi. SEAT promet néanmoins une vitesse de pointe de 95 km/h et un 0 à 50 en 3,9 secondes.