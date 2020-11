Solexon : SoleX dévoile une roue pour transformer les bicyclettes en vélos électriques !

Électrifier un vélo qu’on possède déjà est un choix judicieux si on souhaite rouler à l’électrique sans pour autant vouloir dépenser une fortune. Il existe sur le marché une grande variété de kits qui permettent de rendre cela possible.

Mais celui que l’entreprise née de la fusion entre le groupe Easybike et la start-up Elemoove a présenté lors du salon EVER Monaco de cette année repose sur un concept particulièrement séduisant. En effet, le système se présente sous la forme d’une roue qui est déjà équipée d’un moteur et d’une batterie. L’ensemble pèse environ 7 kg.

Une installation rapide

La roue électrique SolexOn a été conçue pour permettre d’électrifier rapidement un vélo classique. Son créateur promet une installation en moins d’une minute. De plus, le kit serait adapté à n’importe quel vélo étant donné qu’il se décline en quatre tailles de jantes : 26, 27,5, 28 et 29 pouces. Même un cycliste lambda devrait donc être en mesure d’installer la roue sur son vélo !

1 minute, c’est le temps qu’il vous faudra pour installer votre roue SolexOn.

Fabriquée en France, cette roue est conforme à la législation française en matière de vélos à assistance électrique. Aussi, la puissance de son moteur est limitée à 250 W. Comme indiqué plus haut, la batterie est intégrée directement à la jante. Elle accuse une capacité de 400 Wh et promet jusqu’à 80 km d’autonomie. Sachez qu’elle est amovible, ce qui donne la possibilité de la recharger plus facilement à la maison ou au bureau.

Une application mobile dédiée

3h30 de charge suffirait pour restaurer la capacité totale de la batterie, alors que pour avoir une charge de 80 %, il est nécessaire de la brancher sur son chargeur pendant environ deux heures. On soulignera aussi le fait que cet accumulateur de la roue SolexOn est muni d’un port USB. Il peut donc faire office de powerbank pour recharger les appareils portables, et ce, même si le vélo est en déplacement étant donné que l’axe du moyeu est fixe.

Pour couronner le tout, une application mobile dédiée est prévue. Installée sur un smartphone, celle-ci agit comme un véritable ordinateur de bord. Elle permet notamment de voir les informations nécessaires telles que la vitesse, la distance parcourue et la charge restante. Elle sert aussi d’interface pour choisir entre les modes de conduite disponibles.

Tout cela a bien évidemment un coût. Le kit est facturé 799 € dans sa version de base. Ce prix peut vous paraître élevé, mais sachez tout de même qu’un vélo électrique coute en général encore plus cher !

