Tiny-Van, le premier (mini) camping car sans permis accessible dès 14 ans

C’est le temps des vacances et de l’insouciance pour tous les écoliers, collégiens et lycéens de France. Certains partiront entre amis, d’autres avec leurs parents ou encore en colonie de vacances. Vos adolescents, épris de liberté, vous solliciteront peut-être pour partir seuls, entre amis, pour faire du camping. Afin de découvrir une nouvelle manière de voyager, dès 14 ans, l’entreprise Tiny Van invente un concept génial. Ce concept se présente comme un van aménagé qui se conduit dès l’âge de 14 ans, comme un scooter ou une voiture sans permis. Découvrez cette invention géniale qui devrait séduire les plus jeunes comme les plus âgés. Son nom : le Tiny Van et vous allez l’adorer. C’est parti !

Qui a eu l’idée de cette géniale invention ?

À Cholet dans le Maine-et-Loire, Wilfried Vion, gérant de plusieurs concessions Aixam, a inventé le premier van de loisirs accessible sans permis, répondant ainsi à deux tendances en pleine expansion. Les petits camions sans permis sont déjà prisés par certains professionnels comme les peintres, les brocanteurs ou les pêcheurs pour transporter leur matériel. Wilfried Vion a voulu offrir une option tout aussi confortable aux amateurs de road trip, peu importe s’ils possèdent ou non le permis de conduire. Après huit mois de travail, le résultat est là : un drôle de véhicule diesel de seulement 3 m de long, capable de rouler à une vitesse maximale de 45 km/h.

Le Tiny Van, qu’est-ce que c’est exactement ?

Autant vous le dire tout de suite, le Tiny Van est le petit véhicule idéal pour tous les jeunes baroudeurs en quête de liberté. Il se dote de vitres électriques, d’un autoradio et de banquettes avec coussins et d’un coffre de rangement. De plus, le véhicule est équipé d’une table amovible et d’un plan de travail, ainsi que de meubles hauts de rangement pour une organisation optimale de l’espace. Les fonctionnalités pratiques incluent un réchaud Camp Bistro 2, une prise de branchement électrique extérieure, un frigo amovible, une batterie intégrée et une pompe à eau électrique.

L’éclairage intérieur ajoute une ambiance chaleureuse, tandis que les réserves d’eau propre et usée, l’évier inox et le mitigeur, servant de douche facilitent la vie en déplacement. De plus, avec des prises USB, allume-cigare et électriques intérieures, le véhicule permet de rester connecté et alimenté en électricité. Pour les moments de détente, une tente de toit pour deux personnes avec une lumière est également incluse. En option, une caméra de recul peut être ajoutée pour faciliter les manœuvres. Le tout est proposé à un tarif attractif de 29 999 €, proposant une combinaison idéale de confort et de praticité pour les amateurs de voyages autonomes.

Et on dort comment dans le Tiny Van ?

La seule condition pour utiliser le Tiny Van sera peut-être de ne pas avoir le vertige, car il faudra accepter de dormir sur le toit, dans la tente qui est incluse dans le pack. Et c’est grâce à la « Hussarde Duo » que vous pourrez passer de confortables nuits ! La Hussarde DUÖ est une véritable prouesse d’ingénierie et d’éco-responsabilité. Revêtue d’un PMMA anti-UV et anti-rayures, sa coque allie brillance et durabilité, préservant son aspect lisse et éclatant au fil du temps. La légèreté et l’anti-corrosion de la coque permettent une grande longévité, tandis que sa composition en ABS, aluminium et inox assure une solidité à toute épreuve.

Mais ce n’est pas tout, car cette merveille technologique est aussi conçue dans une optique écoresponsable, utilisant des matériaux recyclables, sans fibre de verre ni résine à dégagement de gaz nocif. En harmonie avec la nature, la Hussarde DUÖ se pare d’une coque aérodynamique, veillant ainsi à respecter le budget carburant. Avec ses dimensions intérieures de 120 × 210 cm et une hauteur de 150 cm, elle offre un espace confortable pour 1 à 2 personnes. Trois ouvertures avec doublage moustiquaires complètent son design intelligent. Compacte en mode fermé (215 × 125 × 28 cm), cette tente de toit révolutionnaire est la compagne parfaite pour les amateurs de voyages et de campings, alliant praticité, confort et respect de l’environnement. En savoir plus ? Rendez-vous sur vans-sans-permis.fr.